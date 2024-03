GPT-5も間近!? マイクロソフトCopilotに無料版「GPT-4 Turbo」　

マイクロソフトが提供するAIアシスタント「Copilot」の無料版で、OpenAIの最新大規模言語モデル「GPT-4 Turbo」が使えるようになることがわかった。GPT-3.5ベースである「ChatGPT」の無料版と大きく差がついた形だ。

After quite some work, GPT4-Turbo replaced GPT-4 in the Copilot free tier. Pro users can still choose the older model, if prefer (there is a toggle).