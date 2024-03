人間の指示に従ってゲームをプレイできるAIエージェント、Google DeepMind開発

グーグル傘下のGoogle DeepMindは3月13日(現地時間)、ゲームなど様々な3D仮想環境で自然言語による指示に従って行動できるAIエージェントを開発するプロジェクト「SIMA(Scalable Instructable Multiworld Agent)」を発表した。

Introducing SIMA: the first generalist AI agent to follow natural-language instructions in a broad range of 3D virtual environments and video games. 🕹️



It can complete tasks similar to a human, and outperforms an agent trained in just one setting. 🧵 https://t.co/qz3IxzUptopic.twitter.com/02Q6AkW4uq