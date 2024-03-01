iOS／Androidには『逆転裁判123 成歩堂セレクション』などが新たに追加！
Steamでモンハン20周年を記念した特別パックを配信！「CAPCOM PUBLISHER SALE」がアップデート
カプコンは3月1日、現在開催中の「CAPCOM PUBLISHER SALE」にアップデートを実施。
本日からは注目作 『ストリートファイター6』 をはじめ、「モンスターハンター」「バイオハザード」「ロックマン」「逆転裁判」「デビル メイ クライ」 各シリーズの人気タイトルや追加コンテンツがお求めやすい価格に。
また、iOS／Androidでも各作モバイルゲームがセール中となっている。さらにSteam Storeでは「モンスターハンター」シリーズ20周年を記念した特別パックも販売。各ストアのセールラインアップは、特設ページを確認してほしい。
セール名称：CAPCOM PUBLISHER SALE
特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale16-yo4yk/ja-jp/
※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。
Steam Store
▼セール期間：2024年3月22日1時59分まで
https://store.steampowered.com/sale/capcompubsale
Steam『ストリートファイター6』（ゲーム本編）
通常価格：7990円
セール価格【34％オフ!!】：5273円
Steam『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：5990円
セール価格【67％オフ!!】：1976円
Steam『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：5990円
セール価格【67％オフ!!】：1976円
Steam『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【20％オフ!!】：3992円
Steam『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【60％オフ!!】：1996円
Steam『バイオハザード RE:2』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【75％オフ!!】：997円
Steam『バイオハザード RE:3』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【75％オフ!!】：997円
Steam『ロックマンX DiVE オフライン』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【50％オフ!!】：1995円
Steam『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』（ゲーム本編Vol.1＋Vol.2）
通常価格：5990円
セール価格【50％オフ!!】：2995円
Steam『逆転裁判123 成歩堂セレクション』（ゲーム本編）
通常価格：2990円
セール価格【67％オフ!!】：986円
Steam『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』（ゲーム本編＋プレイヤーバージル）
通常価格：2990円
セール価格【67％オフ!!】：986円
Steam『エグゾプライマル』（ゲーム本編）
通常価格：7990円
セール価格【50％オフ!!】：3995円
Steam Storeでは複数コンテンツがセットになって
さらにお買い得なバンドルパックを販売中！
※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。
※バンドル商品は終了日以降も販売する可能性がございます。
■「MONSTER HUNTER」20周年記念パック
Steam『MONSTER HUNTER 20TH ANNIVERSARY PACK』
https://store.steampowered.com/bundle/39170/MONSTER_HUNTER_20TH_ANNIVERSARY_PACK/
バンドル価格：1936円
★収録内容★
『モンスターハンター：ワールド』
『モンスターハンターライズ』
■「MONSTER HUNTER」20周年記念パック
Steam『MONSTER HUNTER 20TH ANNIVERSARY COMPLETE PACK』
https://store.steampowered.com/bundle/39039/MONSTER_HUNTER_20TH_ANNIVERSARY_COMPLETE_PACK/
バンドル価格：5619円
★収録内容★
『モンスターハンター：ワールド』
『モンスターハンターワールド：アイスボーン』
『モンスターハンターライズ』
『モンスターハンターライズ：サンブレイク』
『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』
■新発売
Steam『ROCKMAN CYBER WORLD PACK』
https://store.steampowered.com/bundle/38408/ROCKMAN_CYBER_WORLD_PACK/
バンドル価格：4488円
★収録内容★
『ロックマンX DiVE オフライン』
『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション vol.1』
『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション vol.2』
App Store／Google Play Store
▼セール期間：2024年3月31日23時59分まで
iOS／Android『ロックマンX DiVE オフライン』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【50％オフ!!】：1990円
▼セール期間：2024年3月21日23時59分まで
iOS／Android『逆転裁判123 成歩堂セレクション』
通常価格：3500円
セール価格【43％オフ!!】：1990円
iOS『ロックマンX』
通常価格：800円
セール価格【50％オフ!!】：400円
Android『ロックマンX』
通常価格：1450円
セール価格【50％オフ!!】：720円
iOS／Android『ストリートファイターIV チャンピオンエディション』
通常価格：800円
セール価格【50％オフ!!】：400円
©CAPCOM
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。
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