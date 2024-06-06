『逆転裁判456 王泥喜セレクション』の初セールや発売記念のキャンペーンも実施！
「逆転裁判」シリーズがまとめて楽しめる『逆転裁判123+456 コレクション』が配信！
カプコンは6月6日、「逆転裁判」シリーズの6作をまとめて楽しめる『逆転裁判123+456 コレクション』をNintedo Switchで配信開始した。本作はダウンロード専売で、価格は6990円。
また、2024年6月7日にはPlayStation 4で、6月8日にはPC（Steam）で、6月18日にはXbox One／PC（Windows）で、それぞれ配信予定だ。なお、Nintendo Switch版では、25％オフで購入できる期間限定のセールも実施している。
「逆転裁判」は、弁護士となって法廷に立ち、無実の罪を着せられた依頼人を救う法廷バトルゲームシリーズ。本製品はシリーズを3作品ずつまとめた『逆転裁判123 成歩堂セレクション』と『逆転裁判456 王泥喜セレクション』のセット作となる。
これまで「逆転裁判」シリーズをプレイしたことがないという人は、ぜひこの機会に遊んでみよう。
▼Nintendo Switch『逆転裁判123+456 コレクション』の購入はこちら
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000021719.html
Nintendo Switch『逆転裁判456 王泥喜セレクション』の初セールを実施中！
新米弁護士・王泥喜 法介（おどろき ほうすけ）の成長物語を描いた3作品をまとめた『逆転裁判456 王泥喜セレクション』が、ニンテンドーeショップで初めてとなるセールを実施中。お買い得価格で購入できるチャンスをお見逃しなく。
Nintendo Switch『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）
通常価格：5990円
セール価格【20％オフ!!】：4792円※2024年7月2日23時59分まで
▼Nintendo Switch『逆転裁判456 王泥喜セレクション』の購入はこちら
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000067776.html
『逆転裁判456 王泥喜セレクション』初セール＆『逆転裁判123+456 コレクション』発売記念キャンペーンを開催！
『逆転裁判456 王泥喜セレクション』の初セールおよび『逆転裁判123+456 コレクション』の発売を記念して、『逆転裁判456 王泥喜セレクション』アクリルスタンドが抽選で当たるキャンペーンを開催。
「逆転裁判」シリーズ公式X（Twitter）アカウント（@Gyakuten_capcom）をフォローして、キャンペーン対象ポストをリポストすれば、応募完了。ぜひとも参加してみよう。
【キャンペーン期間】
2024年6月6日～6月14日13時まで
【賞品】
『逆転裁判456 王泥喜セレクション』アクリルスタンドを抽選で15名にプレゼント。
【参加方法】
1.「逆転裁判」シリーズ公式Xアカウント（@Gyakuten_capcom)をフォロー
2.キャンペーン対象ポストをリポスト
▼キャンペーンページから参加しよう！
https://www.capcom-games.com/ja-jp/20240606/gs123456cp/
【ゲーム情報】
タイトル：逆転裁判123+456 コレクション（ゲーム本編）
収録作品：逆転裁判123 成歩堂セレクション／逆転裁判456 王泥喜セレクション
ジャンル：法廷バトルゲーム
配信：カプコン
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 4／Xbox One／PC（Windows／Steam）
※ダウンロード専売。
配信日：
Switch：配信中（2024年6月6日）
PS4：2024年6月7日予定
PC（Steam）：2024年6月8日予定
Xbox One／PC（Windows）：2024年6月18日予定
価格：6990円
※2024年7月2日23時59分までSwitchでは25％オフの5242円で購入できるセールを実施。
CERO：C（15才以上対象）
©CAPCOM
Nintendo Switchは任天堂の商標です。
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