Stable Diffusion向けユーザーインターフェース「ComfyUI」使い方解説、第3回。インストール方法については第1回、使い方の基本については第2回を参照してほしい。

まずは前回作成したワークフローを表示する。保存していない場合は「Load Default」でデフォルトにしてもOKだ。

プロンプト:1 girl, photorealistic, solo, perfect lighting, sailor dress, looking at viewer, long hair, black hair, two side up,