テキストが崩れない！ 画像生成AIの最新版「Stable Diffusion 3」登場

Stability.aiは2月22日(現地時間)、同社が開発する画像生成AI「Stable Diffusion」シリーズの最新版となる「Stable Diffusion 3」の初期プレビューを発表、ウェイティングリストを公開した。

Stable Diffusion 3は旧モデルと比較して、画質および様々なプロンプトへの対応が大幅に向上した最新のText 2 Imageモデルだ。

特にこれまでのモデルでは難しかった「画像内での正確なアルファベット表記」が可能になっている。

プロンプト:Epic anime artwork of a wizard atop a mountain at night casting a cosmic spell into the dark sky that says "Stable Diffusion 3" made out of colorful energy