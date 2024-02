黒で統一された発光しない水冷ユニット「LS-S ZERO DARK」

DeepCool「LS520S ZERO DARK」、「LS720S ZERO DARK」

DeepCoolから、発光機能をもたないシンプルなオールインワン型水冷ユニット「LS-S ZERO DARK」シリーズが発売された。ラインナップは240mmサイズの「LS520S ZERO DARK」(1万5280円)と360mmサイズの「LS720S ZERO DARK」(1万8280円)の2モデル。秋葉原ではドスパラ秋葉原本店、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.で販売中だ。

RGBファンなど発光機能を省いたシンプルなオールインワン型水冷ユニット。ガラスパネルを採用しない内部の見えないソリッドパネル採用PCケースなど、光らせる必要がない人にオススメだ。ポンプは最大3100rpmの強力な三相駆動モーターを組み合わせた最新の第4世代高性能ウォーターポンプで、ハウジングはアルミ合金を採用し剛性を高めている。

冷却ファンはハイドロベアリングを採用する「FE120」(ファン回転数500~2250rpm±10%、風量85.85CFM、静圧は3.27mmAq、ノイズレベル最大32.9dBA)。対応ソケットはLGA1700/1200/115x、Socket AM5/AM4となっている。