Dataiku、最新版よりAIプラットフォームのGUI日本語化に着手

Dataikuは、2024年1月31日、Everyday AIのためのプラットフォーム「Dataiku」において、GUIの日本語化を進めた最新版「Dataiku V12.5」を提供することを発表した。

Dataikuは、データ活用やAI・機械学習に必要な機能を単一プラットフォームで備え、ビジネスユーザーでもノーコードで利用できる。

GUIの日本語化は、同バージョンより順次進められ、第一弾となる今回の日本語化は「フロー」と「準備レシピ」の範囲となる。同社はバージョンアップ毎に対応範囲を広げ、最終的には製品全体のGUIを日本語化する予定。

また、Dataiku V12.5では、以下の機能なども新たに搭載された。

・Unified Monitoring

・OpenAPI (FKA Swagger) Specifications

・Code Studio Blocks for Gradio and Voilà Webapps

・Conditional formatting

・Compare column values side by side

・Upgraded SQL recipe & notebook experience

・Elbow plots and silhouette scores for clustering tasks

・Managed record and text labeling

Dataiku Japanのカントリーマネージャーである佐藤豊氏は、「企業におけるデータカルチャーを醸成しデータをポップなものにすることは、Everyday AI, Extraordinary Peopleというタグラインにも表現されるDataikuのビジョンです。Dataikuはデータ活用を阻むさまざまな障壁を取り除きますが、GUIの日本語化によってまたひとつ前進しました」と述べている。