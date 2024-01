セガは1月26日、シリーズ最新作『龍が如く8』を発売したと発表。また、ゲームをより深く楽しむためのダウンロードコンテンツ(DLC)も本日より配信中。その詳細を紹介していこう。

本作のプラットフォームは、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Windows/Steam)。スタンダード・エディションの価格は9680円となる。そのほかのエディションについては、下部のゲーム情報を参照してほしい。

さまざまなDLCやお得なデジタル版も本日より配信!

ゲームをより深く楽しむためのダウンロードコンテンツ(DLC)を本日より配信。新たなバトルをとことん楽しめるやり込み要素、個性豊かなスペシャルジョブ、魅力的な追加衣装・水着など、さまざまな内容となっている。

仲間をお手軽に成長させられる育成アイテムや、装備の強化素材を詰め合わせたパックも用意。

DLCは単品販売されるものに加えて、デジタル版本編とDLCがセットになった、お得な「デラックス・エディション」「アルティメット・エディション」も販売中だ。

デジタル版ラインアップ

【『龍が如く8』スタンダード・エディション】

価格:9680円

内容:

●『龍が如く8』ダウンロード版本編

【『龍が如く8』デラックス・エディション】

価格:1万780円

内容:

●『龍が如く8』ダウンロード版本編

●マスターズバケーションパック

【『龍が如く8』アルティメット・エディション】

価格:1万2760円

内容:

●『龍が如く8』ダウンロード版本編

●マスターズバケーションパック

●衣装詰め合わせパック

●スジモンバトル&ドンドコ島まとめてお得パック

●BGM変更アイテム「CD」カラオケ楽曲コンプリートパック

主なDLCの紹介

●マスターズバケーションパック(単品販売価格:1980円)

『龍が如く8』のクリアデータを引き継いでNORMAL、HARD、EX-HARDの3種類の難易度で周回プレイが楽しめる「PREMIUM NEW GAME」や、新シナリオ「ファイナルハワイダンジョン」を楽しめるDLC。また、このパックでしか手に入らない衣装やアイテムなど、やりこみ要素が追加されるスペシャルパック。

<「マスターズバケーションパック」収録内容>

(1)PREMIUM NEW GAME(NORMAL、HARD、EX-HARD)

(2)マスターズスペシャルコンテンツ

(3)新規追加トロフィー/実績

(4)スペシャル衣装セット

(5)マスターズ水着セット

(6)ドンドコ島宿泊客セット「勇者様御一行」

(7)スジモンファイターセット「勇者様御一行」

(8)マスターズスペシャルアイテムセット

(9)マスターズスペシャルCDセット

●衣装詰め合わせパック(単品販売価格:1430円)

バトル中などに春日や桐生たちが歴代シリーズのキャラクター衣装や水着などにチェンジできる、特別衣装セット。

<「衣装詰め合わせパック」収録内容>

(1)パーティーメンバー衣装セット(歴代キャラ)

(2)春日一番着せ替えセット

(3)桐生一馬着せ替えセット

(4)着ぐるみダブルヘッドセット

(5)水着衣装セット(日本の祭)

(6)水着衣装セット(日本の食)

●スジモンバトル&ドンドコ島まとめてお得パック(単品販売価格:1430円)

伝説のスジモンファイターセットと、スジモンファイターの育成に便利なアイテムがまとめて入っている。また、ドンドコ島に訪れる宿泊客セットのほか、島の中で役に立つアイテムが詰まっているパックとなる。

<「スジモンバトル&ドンドコ島まとめてお得パック」収録内容>

(1)伝説のスジモンファイターセット

(2)スジモンファイター育成・強化パック

(3)宿泊客セット「伝説の宿泊客たち」

(4)ドンドコ島復興支援セット

●BGM変更アイテム「CD」カラオケ楽曲コンプリートパック(単品販売価格:550円)

カラオケCDをまとめて入手できるセット。カラオケ定番の人気曲を桐生や春日たちのたまり場や、歩きながらBGMとして流すことができるアイテム「CD」のセットとなる。

<BGM変更アイテム「CD」カラオケ楽曲コンプリートパック収録内容>

・BGM変更アイテム「CD」セット(カラオケ楽曲集)

「夢見た姿へ(春日)」/「悪魔の地獄鍋(春日)」/「harukaze(紗栄子)」/「悪魔の地獄鍋(趙)」/「MachineGun Kiss(足立)」/「ばかみたい(桐生)」/「絶望頂プライド(桐生・真島)」/「hands(桐生)」/「TONIGHT-restart from this night-(桐生)」/「JUDGEMENT-審判-(桐生)」/「MachineGun Kiss(桐生)」/「24時間シンデレラ(真島)」/「本日はダイヤモンド(桐生)」/「GET TO THE TOP! (真島)」/「幸せならいいや(真島)」/「さむらい音頭(真島)」/「真島建設社歌(真島建設一同)」/「×3シャイン(ユキ)」/「ring(ユキ)」/「rain drops(花)」/「阿修羅小町(花)」/「故郷に錦を飾るべし(冴島)」/「ばかみたい(冴島)」/「い・ち・ず・侍(桐生)」/「シン・い・ち・ず・侍(桐生)」/「さよならSilent Night(桐生)」

このほか、下記DLCを配信中。各コンテンツの詳細はストアページを確認してほしい。

●スペシャルジョブパック(単品販売価格:550円)

スペシャルジョブ「フットボーラー」と「テニスプレイヤー」の両方を入手できるセット。

※早期購入特典の「スペシャルジョブパック」と同じ内容になります

●じっくり育成ブースターパック(単品販売価格:770円)

●バトル・錬成応援パック【中】(単品販売価格:550円)

●バトル・錬成応援パック【大】(単品販売価格:990円)

●人間力覚醒度強化パック【小】(単品販売価格:330円)

●人間力覚醒度強化パック【中】(単品販売価格:550円)

●人間力覚醒度強化パック【大】(単品販売価格:990円)

●ジョブ強化パック【小】(単品販売価格:330円)

●ジョブ強化パック【中】(単品販売価格:550円)

●ジョブ強化パック【大】(単品販売価格:990円)

●レベルアッパーパック【小】(単品販売価格:330円)

●レベルアッパーパック【中】(単品販売価格:550円)

●レベルアッパーパック【大】(単品販売価格:990円)

●レベルアッパーパック【特大】(単品販売価格:1540円)

●特別衣装「ハローワーク職員」(PlayStation StoreならびにMicrosoft Storeは無料。Steamでは200円)

※各種DLCは『龍が如く8』本編でのみ利用可能です。

※各種DLCを利用する際は必ずゲーム本編を配信中の最新バージョンに更新ください。

※各種DLCはダウンロード後自動的に有効になり、DLCの適用状況はゲーム内のスマートフォンにある「ダウンロードコンテンツ確認」から確認が可能です。

※衣装系のDLCをアドベンチャーパートで使用するためには、クリア後モードである必要があります。なお、バトル中の衣装チェンジはクリア前から可能です。

※育成アイテムや強化素材などの各種消費系アイテムは名前に「(限定品)」と付いているものがDLCで付与されたアイテムになります。

※ドンドコ島のアイテムは、ゲーム内で「ドンドコ島」を解放後に利用可能となります。

※ドンドコ島の宿泊客は、「ドンドコ島」のツアー解放後に顧客として登録されます。

※各種スジモンバトル系のDLCは、ゲーム内で「スジモンバトル」を解放後に利用可能となります。

※その他の注意事項は各ストアページをご覧ください。

※画面はすべて開発中、PlayStation 5版のものです

【ゲーム情報】

タイトル:龍が如く8

ジャンル:ドラマティックRPG

販売:セガ

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Windows/Steam)

発売日:発売中(2024年1月26日)

価格:

スタンダード・エディション:9680円

デラックス・エディション:1万780円

アルティメット・エディション:1万2760円

CERO:D(17歳以上対象)

©SEGA

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。