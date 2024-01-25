セガは1月24日、2024年1月26日に発売となるシリーズ最新作『龍が如く8』の楽曲を、エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」にて1月26日より配信すると発表した。
配信されるのは、『龍が如く8』で楽しめる新曲5曲。フル尺を通常映像で楽しめる「【Full Spec Edition】レコおと」と、ゲーム映像によるショートバージョンの「アニメカラオケ」が用意されている。
シリーズ最新作のカラオケ楽曲を、同日発売のゲームとあわせて楽しんでみてはいかがだろうか。
■「JOYSOUND」で配信される『龍が如く8』楽曲 （※五十音順）
・AWAKE【Full Spec Edition】《レコおと》
・AWAKE《アニメカラオケ》
・GO! 愁傷SUMMER【Full Spec Edition】《レコおと》
・GO! 愁傷SUMMER《アニメカラオケ》
・好きになれる人を好きになれたならば【Full Spec Edition】《レコおと》
・好きになれる人を好きになれたならば《アニメカラオケ》
・ばかだろう【Full Spec Edition】《レコおと》
・ばかだろう《アニメカラオケ》
・Honolulu City Lights【Full Spec Edition】《レコおと》
・Honolulu City Lights《アニメカラオケ》
■配信機種
JOYSOUND X1、JOYSOUND MAX GO、JOYSOUND MAX2、JOYSOUND MAX、JOYSOUND F1、JOYSOUND 響II
※画面写真はゲーム画像です。実際のカラオケ背景とは異なります。
【ゲーム情報】
タイトル：龍が如く8
ジャンル：ドラマティックRPG
販売：セガ
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows／Steam）
発売日：2024年1月26日予定
価格：
スタンダード・エディション：9680円
デラックス・エディション：1万780円
アルティメット・エディション：1万2760円
CERO：D（17歳以上対象）
©SEGA
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