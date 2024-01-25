セガは1月24日、2024年1月26日に発売となるシリーズ最新作『龍が如く8』の楽曲を、エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」にて1月26日より配信すると発表した。

配信されるのは、『龍が如く8』で楽しめる新曲5曲。フル尺を通常映像で楽しめる「【Full Spec Edition】レコおと」と、ゲーム映像によるショートバージョンの「アニメカラオケ」が用意されている。

シリーズ最新作のカラオケ楽曲を、同日発売のゲームとあわせて楽しんでみてはいかがだろうか。

■「JOYSOUND」で配信される『龍が如く8』楽曲 （※五十音順）

・AWAKE【Full Spec Edition】《レコおと》

・AWAKE《アニメカラオケ》

・GO! 愁傷SUMMER【Full Spec Edition】《レコおと》

・GO! 愁傷SUMMER《アニメカラオケ》

・好きになれる人を好きになれたならば【Full Spec Edition】《レコおと》

・好きになれる人を好きになれたならば《アニメカラオケ》

・ばかだろう【Full Spec Edition】《レコおと》

・ばかだろう《アニメカラオケ》

・Honolulu City Lights【Full Spec Edition】《レコおと》

・Honolulu City Lights《アニメカラオケ》

■配信機種

JOYSOUND X1、JOYSOUND MAX GO、JOYSOUND MAX2、JOYSOUND MAX、JOYSOUND F1、JOYSOUND 響II

※画面写真はゲーム画像です。実際のカラオケ背景とは異なります。

【ゲーム情報】

タイトル：龍が如く8

ジャンル：ドラマティックRPG

販売：セガ

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows／Steam）

発売日：2024年1月26日予定

価格：

スタンダード・エディション：9680円

デラックス・エディション：1万780円

アルティメット・エディション：1万2760円

CERO：D（17歳以上対象）

©SEGA

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