コトブキソリューションは1月16日、国内外の複数の優良ゲームタイトルを1つのパッケージにして発売する同社のブランド「Bundle Games」(バンドルゲームズ)の第2弾タイトルとして、Nintendo Switch向けパッケージ『ママにゲーム隠された コレクション』を発売すると発表。発売日は2024年4月25日予定、価格は3300円。

『ママにゲーム隠された コレクション』は、ゲームソフト開発会社・ハップのゆるくてシュールなゲーム4タイトルを収録したパッケージソフト。

特典として、「キャラクターカード全5種セット」も同梱。このパッケージ版でしか手に入らない、ホログラム加工された特製カードとなる。

本日より全国のゲームショップ、およびオンラインストアなどで随時予約受付がスタートしている。

PV

『ママにゲーム隠された コレクション』概要

スマホ版では世界10ヵ国でゲームランキング1位を獲得し、累計5000万ダウンロードされた「ママにゲーム隠された」シリーズを含む、ハップのバラエティ豊かな4タイトルがNintendo Switch向けパッケージとなって登場。

ママにゲームを隠されたり、家族が冷蔵庫にしまっていたプリンを食べて怒られたり、自分の部屋でこっそりダンスをしている場面を親に見つかったり──など、誰もが経験したことがあるような日常にゆるくシュールに切り込んだ4つのタイトルを収録している。

▼収録タイトル

『ママにゲーム隠された』

ママに隠されたゲームを探し出そう! タンスの中? 本棚の上? それともソファーの下? いったいどこなんだっーー!!

さまざまなステージをいろいろなアイテムを駆使して「ゲーム」を探し出せ! ゆるくてシュールな脱出ゲームだ。

『親フラリズム~うしろ!うしろ!~』

親フラ注意のシュールなリズム&ダンスゲーム。ママにバレずに踊ろう! コンボをつなげてレッツダンス!

ただしママが後ろから来たら親フラ回避ボタンでごまかそう! 2人協力プレイにも対応している!

『ママにゲーム隠された2』

ママに隠されたゲームを探し出そう! ソファーの下? 冷蔵庫の上? それともカーテンの中? ぼくのゲーム返してよっーー!!

さまざまなステージをいろいろなアイテムを駆使して「ゲーム」を探し出せ! ゆるくてシュールな脱出ゲーム『ママに隠されたゲーム』の続編だ。

『冷蔵庫のプリン食べられた』

こらーーっ!! わたしのプリン食べたの誰だぁ~? プリンを食べられて怒ったお姉ちゃんから隠れて逃げきろう!!

誰もが経験する冷蔵庫のプリン食べられた事件に切り込んだシュールな脱出風ゲーム。

※各タイトルの内容はダウンロード版と同様です。

【ゲーム情報】

タイトル:ママにゲーム隠された コレクション

ジャンル:バラエティ

販売:Bundle Games

プラットフォーム:Nintendo Switch

収録タイトル:

・『ママにゲーム隠された』

・『親フラリズム~うしろ!うしろ!~』

・『ママにゲーム隠された2』

・『冷蔵庫のプリン食べられた』

発売日:2024年4月25日予定

価格:3300円(パッケージ版)

プレイ人数:1人~2人

※「親フラリズム~うしろ!うしろ!~」のみ2人プレイができ、その際にはプレイヤーごとにJoy-Conが1本必要です。

CERO:A(全年齢対象)