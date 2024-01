マイクロソフト個人向け「Copilot Pro」月額20ドルで提供

マイクロソフトは1月15日(現地時間)、同社のAIアシスタント「Copilot」の個人向け有料プラン「Copilot Pro」の導入、法人向け「Copilot for Microsoft 365」の利用要件の改定やCopilot全体の機能強化などを発表した。

With Copilot Pro, we're helping even more people supercharge their creativity and productivity by unlocking Copilot in Microsoft 365 apps, providing access to the very latest models—and more. https://t.co/HZOqwD9Qw6