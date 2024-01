テスラのロボット、シャツをたたむ

テスラのイーロン・マスクCEOは1月15日(現地時間)、同社が開発中の人型ロボット「Optimus」がTシャツを畳む様子を同氏のXアカウントで公開した。

動画内でOptimusが実行した作業は、テーブルの横に置かれたカゴから黒いTシャツを取り出し、折り畳むというもの。動作速度が緩慢な上、両手を使う作業を片手で進めてしまうシーンもあるが、道具を使わず服を畳んでいる点は人間と同じだ。

Important note: Optimus cannot yet do this autonomously, but certainly will be able to do this fully autonomously and in an arbitrary environment (won’t require a fixed table with box that has only one shirt)