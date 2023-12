NVIDIA、テキストから4D画像を生成する技術　ゲーム等への応用に期待

NVIDIAの研究機関Toronto AI Labは12月21日(現地時間)、テキストから動的な4D(3次元+時間)アニメーションを生成する技術「Align Your Gaussians(以下AYG)」を発表した。

Nvidia just announced Align Your Gaussians



