『FFXVI Digital Deluxe Edition』など人気作がお買い得！

スクウェア・エニックスは12月20日、ニンテンドーeショップ、PlayStation Storeにてダウンロード版タイトルがお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～BIG HOLIDAY 2023-2024 PART1～」を開催。開催期間は、2024年1月5日まで。

【PART1】

セール期間：2023年12月20日～2024年1月5日まで

対象タイトル一覧ページ：https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/Winter2023/

※タイトルによりセール開始日・終了日が異なります。

※ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

対象タイトルを一部ピックアップ！

『FINAL FANTASY XVI Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5

30％オフ！

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. LOGO ILLUSTRATION:©2020 YOSHITAKA AMANO

FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION』

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch

40％オフ！

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』

Nintendo Switch

30％オフ！

© SQUARE ENIX

『HARVESTELLA』

Nintendo Switch

50％オフ！

© SQUARE ENIX

『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン デラックス版』

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch

42％オフ！

『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン』

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch

42％オフ！

『ドラゴンクエストⅩ 眠れる勇者と導きの盟友 オフライン』

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch

42％オフ！

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

『結合男子 オールインパック（通常版＋純位志献官 総員追加 シーズンパス）』

Nintendo Switch

20％オフ！

『結合男子』

Nintendo Switch

20％オフ！

© SQUARE ENIX

『KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX -』

PlayStation 4

60％オフ！

『KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX - Cloud Version』

Nintendo Switch

60％オフ！

© Disney. Developed by SQUARE ENIX

『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5

50％オフ！

『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』

PlayStation 5

64％オフ！

© 1997, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:©1997 YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』

60％オフ！

PlayStation 4／Nintendo Switch

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S』

PlayStation 4／Nintendo Switch

40％オフ！

Nintendo Switch：2023年12月28日 – 2024年1月10日まで

© 2017, 2020 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

『STAR OCEAN -First Departure R-』

PlayStation 4／Nintendo Switch

70％オフ！

© SQUARE ENIX

Original version developed by tri-Ace Inc.

『シアトリズム ファイナルバーライン プレミアムデジタルデラックスエディション』

PlayStation 4／Nintendo Switch

40％オフ！

『シアトリズム ファイナルバーライン デジタルデラックスエディション』

PlayStation 4／Nintendo Switch

40％オフ！

© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

LOGO ILLUSTRATION:©2022 YOSHITAKA AMANO

『ドラゴンクエストビルダーズ2 ゲーム本編+追加DLC第1弾・第2弾・第3弾セット』

PlayStation 4／Nintendo Switch

40％オフ！

『ドラゴンクエストビルダーズ2』

PlayStation 4／Nintendo Switch

40％オフ！

© 2018 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

© SUGIYAMA KOBO

『LIVE A LIVE』

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch

40％オフ！

© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN

© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD.

© 1994, SHOGAKUKAN Inc.

Gosho Aoyama, Yoshihide Fujiwara, Osamu Ishiwata, Yoshinori Kobayashi, Ryouji Minagawa, Kazuhiko Shimamoto, Yumi Tamura

『トライアングルストラテジー』

50％オフ！

Nintendo Switch

© SQUARE ENIX

『NieR Replicant ver.1.22474487139…』

PlayStation 4

60％オフ！

© 2010, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by Toylogic Inc.

『サガ フロンティア リマスター』

PlayStation 4／Nintendo Switch

50％オフ！

© SQUARE ENIX

ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI

『春ゆきてレトロチカ』

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch

60％オフ！

© 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by h.a.n.d., Inc. Story by Nemeton

『ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-6』

PlayStation 4／Nintendo Switch

80％オフ！

PlayStation 4：2024年1月17日まで

Nintendo Switch：2024年1月15日まで

© 2012-2022 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

© SUGIYAMA KOBO ℗ SUGIYAMA KOBO

『ドラゴンクエストX 天星の英雄たち オンライン』

PlayStation 4／Nintendo Switch

80％オフ！

PlayStation 4：2024年1月17日まで

Nintendo Switch：2024年1月15日まで

©ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

© SUGIYAMA KOBO ℗ SUGIYAMA KOBO

このほかにも人気タイトルがそろって参加するセールとなっている。全参加タイトルは下記リンク、およびニンテンドーeショップ、PlayStation Storeにて確認してほしい。

▽対象タイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/Winter2023/

▽Nintendo Switchセール対象タイトル一覧ページ

https://store-jp.nintendo.com/feature_sqexsale_2.html

キャンペーン実施中！

▼応募規約はこちら

https://www.jp.square-enix.com/column/detail/23holiday-cp/

スクウェア・エニックスではダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新中。セールでどのタイトルを購入しようか悩まんでいる人はこちらもチェックしてみてはいかがだろうか。

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