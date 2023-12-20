『FFXVI Digital Deluxe Edition』など人気作がお買い得！
スクウェア・エニックスがニンテンドーeショップとPS Storeでホリデーセールを開催！
スクウェア・エニックスは12月20日、ニンテンドーeショップ、PlayStation Storeにてダウンロード版タイトルがお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～BIG HOLIDAY 2023-2024 PART1～」を開催。開催期間は、2024年1月5日まで。
【PART1】
セール期間：2023年12月20日～2024年1月5日まで
対象タイトル一覧ページ：https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/Winter2023/
※タイトルによりセール開始日・終了日が異なります。
※ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
対象タイトルを一部ピックアップ！
『FINAL FANTASY XVI Digital Deluxe Edition』
PlayStation 5
30％オフ！
© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. LOGO ILLUSTRATION:©2020 YOSHITAKA AMANO
FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.
『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
40％オフ！
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』
Nintendo Switch
30％オフ！
© SQUARE ENIX
『HARVESTELLA』
Nintendo Switch
50％オフ！
© SQUARE ENIX
『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン デラックス版』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
42％オフ！
『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
42％オフ！
『ドラゴンクエストⅩ 眠れる勇者と導きの盟友 オフライン』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
42％オフ！
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
『結合男子 オールインパック（通常版＋純位志献官 総員追加 シーズンパス）』
Nintendo Switch
20％オフ！
『結合男子』
Nintendo Switch
20％オフ！
© SQUARE ENIX
『KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX -』
PlayStation 4
60％オフ！
『KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX - Cloud Version』
Nintendo Switch
60％オフ！
© Disney. Developed by SQUARE ENIX
『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition』
PlayStation 5
50％オフ！
『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』
PlayStation 5
64％オフ！
© 1997, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:©1997 YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S』
PlayStation 4／Nintendo Switch
40％オフ！
Nintendo Switch：2023年12月28日 – 2024年1月10日まで
© 2017, 2020 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
『STAR OCEAN -First Departure R-』
PlayStation 4／Nintendo Switch
70％オフ！
© SQUARE ENIX
Original version developed by tri-Ace Inc.
『シアトリズム ファイナルバーライン プレミアムデジタルデラックスエディション』
PlayStation 4／Nintendo Switch
40％オフ！
『シアトリズム ファイナルバーライン デジタルデラックスエディション』
PlayStation 4／Nintendo Switch
40％オフ！
© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
LOGO ILLUSTRATION:©2022 YOSHITAKA AMANO
『ドラゴンクエストビルダーズ2 ゲーム本編+追加DLC第1弾・第2弾・第3弾セット』
PlayStation 4／Nintendo Switch
40％オフ！
『ドラゴンクエストビルダーズ2』
PlayStation 4／Nintendo Switch
40％オフ！
© 2018 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
『LIVE A LIVE』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
40％オフ！
© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER DESIGN
© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD.
© 1994, SHOGAKUKAN Inc.
Gosho Aoyama, Yoshihide Fujiwara, Osamu Ishiwata, Yoshinori Kobayashi, Ryouji Minagawa, Kazuhiko Shimamoto, Yumi Tamura
『トライアングルストラテジー』Nintendo Switch
50％オフ！
© SQUARE ENIX
『NieR Replicant ver.1.22474487139…』
PlayStation 4
60％オフ！
© 2010, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by Toylogic Inc.
『サガ フロンティア リマスター』
PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！
© SQUARE ENIX
ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
『春ゆきてレトロチカ』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！
© 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by h.a.n.d., Inc. Story by Nemeton
『ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-6』
PlayStation 4／Nintendo Switch
80％オフ！
PlayStation 4：2024年1月17日まで
Nintendo Switch：2024年1月15日まで
© 2012-2022 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO ℗ SUGIYAMA KOBO
『ドラゴンクエストX 天星の英雄たち オンライン』
PlayStation 4／Nintendo Switch
80％オフ！
PlayStation 4：2024年1月17日まで
Nintendo Switch：2024年1月15日まで
©ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO ℗ SUGIYAMA KOBO
このほかにも人気タイトルがそろって参加するセールとなっている。全参加タイトルは下記リンク、およびニンテンドーeショップ、PlayStation Storeにて確認してほしい。
▽対象タイトル一覧掲載ページ
https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/Winter2023/
▽Nintendo Switchセール対象タイトル一覧ページ
https://store-jp.nintendo.com/feature_sqexsale_2.html
キャンペーン実施中！
▼応募規約はこちら
https://www.jp.square-enix.com/column/detail/23holiday-cp/
スクウェア・エニックスではダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新中。セールでどのタイトルを購入しようか悩まんでいる人はこちらもチェックしてみてはいかがだろうか。
▼コラムページhttps://www.jp.square-enix.com/column/
※SQUARE ENIXおよびSQUARE ENIXロゴ、ドラゴンクエスト／DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー／FINAL FANTASY、スペースインベーダー／SPACE INVADERS、そのほかの社名、商品名は、日本およびそのほかの国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。
※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
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