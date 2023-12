ソニー・インタラクティブエンタテインメントは12月20日より、日本国内のPlayStation Storeにて「ビッグウインターセール」を開催した。第一弾の期間は2024年1月5日まで、セール全体の期間は2024年1月17日までとなる。

また、全国のPlayStation取扱店においても、近日中にセールを開催予定とのことなので期待しよう。

※セール内容は販売店や地域により異なります。

今回のセールは、PlayStation 5(PS5)/PlayStation 4(PS4)の対象タイトルを、最大80%オフの価格で購入できる、今年最後の大型キャンペーンだ。ここでは第一弾のセール対象となるタイトルの一部を紹介していこう。

▼「ビッグウインターセール」の詳細はこちら

https://store.playstation.com/ja-jp/pages/HolidaySale/

「ビッグウインターセール」第一弾 対象タイトルピックアップ

『Call of Duty: Modern Warfare III - 秘蔵版』

・発売元:Activision Publishing, Inc.

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:アクション

・通常販売価格:1万3390円

⇒セール割引後価格:1万712円 <20%オフ>

CERO:Z(18歳以上のみ対象)

PS Storeでの購入はこちらから

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9201-PPSA07952_00-CODMW3VAULT00001

© 2023 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、CALL OF DUTY WARZONE および MODERN WARFAREは Activision Publishing, Inc.の商標です。その他の商標や製品名はその所有者に帰属します。本製品には Id Software からライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology © 1999-2023 Id Software, Inc.

『FINAL FANTASY XVI Digital Deluxe Edition』

・発売元:スクウェア・エニックス

・フォーマット:PS5

・ジャンル:アクション、RPG

・通常販売価格:1万2100円

⇒セール割引後価格:8470円 <30%オフ>

CERO:D(17歳以上対象)

PS Storeでの購入はこちらから

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-PPSA08030_00-FF16DDXJP0000001

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. LOGO ILLUSTRATION:©2020 YOSHITAKA AMANOFINAL FANTASY, SQUARE ENIX and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

『龍が如く7外伝 名を消した男 デラックス・エディション』

・発売元:セガ

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:アドベンチャー、アクション

・通常販売価格:6490円

⇒セール割引後価格:4867円 <25%オフ>

CERO:D(17歳以上対象)

PS Storeでの購入はこちらから

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0177-PPSA16265_00-LIKEADRGNGAIDEN1

©SEGA

『EA SPORTS FC 24 Standard Edition』

・発売元:ELECTRONIC ARTS

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:スポーツ

・通常販売価格:9700円

⇒セール割引後価格:3880円 <60%オフ>

CERO:A(全年齢対象)

PS Storeでの購入はこちらから

https://store.playstation.com/ja-jp/product/EP0006-PPSA13385_00-24STANDARDBUNDLE

© 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts、EA、EA SPORTS、EA SPORTS のロゴ、EA SPORTS FC、EA SPORTS FC のロゴ、Frostbite、Frostbite のロゴ、Ultimate Team、VOLTA FOOTBALL は、Electronic Arts Inc.の商標です。

※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。

※セール対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合があります。

※「CERO:Z」コンテンツをPS Storeでご購入いただくには、クレジットカードによる決済が必要です。