『Call of Duty: Modern Warfare III - 秘蔵版』や『FFXVI』などが対象に
PS Storeで最大80%オフの「ビッグウインターセール」が開催！
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは12月20日より、日本国内のPlayStation Storeにて「ビッグウインターセール」を開催した。第一弾の期間は2024年1月5日まで、セール全体の期間は2024年1月17日までとなる。
また、全国のPlayStation取扱店においても、近日中にセールを開催予定とのことなので期待しよう。
※セール内容は販売店や地域により異なります。
今回のセールは、PlayStation 5（PS5）／PlayStation 4（PS4）の対象タイトルを、最大80％オフの価格で購入できる、今年最後の大型キャンペーンだ。ここでは第一弾のセール対象となるタイトルの一部を紹介していこう。
▼「ビッグウインターセール」の詳細はこちら
https://store.playstation.com/ja-jp/pages/HolidaySale/
「ビッグウインターセール」第一弾 対象タイトルピックアップ
『Call of Duty: Modern Warfare III - 秘蔵版』
・発売元：Activision Publishing, Inc.
・フォーマット：PS5／PS4
・ジャンル：アクション
・通常販売価格：1万3390円
⇒セール割引後価格：1万712円＜20％オフ＞
CERO：Z（18歳以上のみ対象）
PS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9201-PPSA07952_00-CODMW3VAULT00001
© 2023 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、CALL OF DUTY WARZONE および MODERN WARFAREは Activision Publishing, Inc.の商標です。その他の商標や製品名はその所有者に帰属します。本製品には Id Software からライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology © 1999-2023 Id Software, Inc.
『FINAL FANTASY XVI Digital Deluxe Edition』
・発売元：スクウェア・エニックス
・フォーマット：PS5
・ジャンル：アクション、RPG
・通常販売価格：1万2100円
⇒セール割引後価格：8470円＜30％オフ＞
CERO：D（17歳以上対象）
PS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-PPSA08030_00-FF16DDXJP0000001
© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. LOGO ILLUSTRATION:©2020 YOSHITAKA AMANOFINAL FANTASY, SQUARE ENIX and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.
『龍が如く7外伝 名を消した男 デラックス・エディション』
・発売元：セガ
・フォーマット：PS5／PS4
・ジャンル：アドベンチャー、アクション
・通常販売価格：6490円
⇒セール割引後価格：4867円＜25％オフ＞
CERO：D（17歳以上対象）
PS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0177-PPSA16265_00-LIKEADRGNGAIDEN1
©SEGA
『EA SPORTS FC 24 Standard Edition』
・発売元：ELECTRONIC ARTS
・フォーマット：PS5／PS4
・ジャンル：スポーツ
・通常販売価格：9700円
⇒セール割引後価格：3880円＜60％オフ＞
CERO：A（全年齢対象）
PS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/EP0006-PPSA13385_00-24STANDARDBUNDLE
© 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts、EA、EA SPORTS、EA SPORTS のロゴ、EA SPORTS FC、EA SPORTS FC のロゴ、Frostbite、Frostbite のロゴ、Ultimate Team、VOLTA FOOTBALL は、Electronic Arts Inc.の商標です。
※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。
※セール対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合があります。
※「CERO:Z」コンテンツをPS Storeでご購入いただくには、クレジットカードによる決済が必要です。
※「PlayStation」「プレイステーション」「プレイステーション シェイプスロゴ」「PS5」および「PS4」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう