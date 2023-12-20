  • Facebookアイコン
  • Twitterアイコン
  • RSSフィード

イベントレポート

注目の特集

アクセスランキング

週刊アスキー最新号

  • 週刊アスキー特別編集　週アス2024January

編集部のお勧め

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

MITテクノロジーレビュー

ゲーム  >  ニュース  >  PS Storeで最大80%オフの「ビッグウインターセール」が開催！

『Call of Duty: Modern Warfare III - 秘蔵版』や『FFXVI』などが対象に

PS Storeで最大80%オフの「ビッグウインターセール」が開催！

2023年12月20日 15時00分更新

文● Zenon／ASCII

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは12月20日より、日本国内のPlayStation Storeにて「ビッグウインターセール」を開催した。第一弾の期間は2024年1月5日まで、セール全体の期間は2024年1月17日までとなる。

　また、全国のPlayStation取扱店においても、近日中にセールを開催予定とのことなので期待しよう。
※セール内容は販売店や地域により異なります。

　今回のセールは、PlayStation 5（PS5）／PlayStation 4（PS4）の対象タイトルを、最大80％オフの価格で購入できる、今年最後の大型キャンペーンだ。ここでは第一弾のセール対象となるタイトルの一部を紹介していこう。

▼「ビッグウインターセール」の詳細はこちら
https://store.playstation.com/ja-jp/pages/HolidaySale/

「ビッグウインターセール」第一弾 対象タイトルピックアップ

『Call of Duty: Modern Warfare III - 秘蔵版』

・発売元：Activision Publishing, Inc.
・フォーマット：PS5／PS4
・ジャンル：アクション
・通常販売価格：1万3390円
⇒セール割引後価格：1万712円＜20％オフ＞
CERO：Z（18歳以上のみ対象）

PS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9201-PPSA07952_00-CODMW3VAULT00001

© 2023 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、CALL OF DUTY WARZONE および MODERN WARFAREは Activision Publishing, Inc.の商標です。その他の商標や製品名はその所有者に帰属します。本製品には Id Software からライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology © 1999-2023 Id Software, Inc.

『FINAL FANTASY XVI Digital Deluxe Edition』

・発売元：スクウェア・エニックス
・フォーマット：PS5
・ジャンル：アクション、RPG
・通常販売価格：1万2100円
⇒セール割引後価格：8470円＜30％オフ＞
CERO：D（17歳以上対象）

PS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-PPSA08030_00-FF16DDXJP0000001

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. LOGO ILLUSTRATION:©2020 YOSHITAKA AMANOFINAL FANTASY, SQUARE ENIX and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

『龍が如く7外伝 名を消した男 デラックス・エディション』

・発売元：セガ
・フォーマット：PS5／PS4
・ジャンル：アドベンチャー、アクション
・通常販売価格：6490円
⇒セール割引後価格：4867円＜25％オフ＞
CERO：D（17歳以上対象）

PS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0177-PPSA16265_00-LIKEADRGNGAIDEN1

©SEGA

『EA SPORTS FC 24 Standard Edition』

・発売元：ELECTRONIC ARTS
・フォーマット：PS5／PS4
・ジャンル：スポーツ
・通常販売価格：9700円
⇒セール割引後価格：3880円＜60％オフ＞
CERO：A（全年齢対象）

PS Storeでの購入はこちらから
https://store.playstation.com/ja-jp/product/EP0006-PPSA13385_00-24STANDARDBUNDLE

© 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts、EA、EA SPORTS、EA SPORTS のロゴ、EA SPORTS FC、EA SPORTS FC のロゴ、Frostbite、Frostbite のロゴ、Ultimate Team、VOLTA FOOTBALL は、Electronic Arts Inc.の商標です。

 

※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。
※セール対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合があります。
※「CERO:Z」コンテンツをPS Storeでご購入いただくには、クレジットカードによる決済が必要です。

※「PlayStation」「プレイステーション」「プレイステーション シェイプスロゴ」「PS5」および「PS4」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

■関連サイト

この記事をシェアしよう

ASCII.jpの最新情報を購読しよう

カテゴリートップへ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています