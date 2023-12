バイバイDiscord、Midjourneyのスタンドアロン型アプリが登場か？

生成AIサービス大手「Midjourney」は、コミュニケーションプラットフォーム「Discord」を介して利用する形で運営されているが、単独で利用できるようになるアプリが開発中であることがMidjourneyでクリエイティブを担当するNick St. Pierre氏のツイートでわかった。

Midjourney Alpha is officially here!!



If you've generated 10k or more images you should have access.



This is still the alpha, so things may change a bit. But here is a quick look at image creation on the web.



BYE BYE DISCORD 👋 pic.twitter.com/JbS9L7e59P