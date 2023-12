Brilliantcryptoは12月26日より、ブロックチェーンゲーム「Brilliantcrypto」の報酬総額1700万円相当のクローズドベータテストを開催する。12月12日より参加プレイヤーの応募を受付を開始した。



Brilliantcryptoは2024年正式リリース予定のブロックチェーンゲーム。「Proof of Gaming」という新しいモデルを導入した持続可能なPlay to Earnを目指しており、ビットコインのコンセンサスアルゴリズムである「Proof of Work」から着想を得て、ゲームプレーが宝石の価値を証明することで他人の価値を創出する「Proof of Gaming」によって、メタバースに価値ある経済圏を生み出す日本発のグローバル大型プロジェクト。

今回のクローズドベータテストでは、AIによる宝石の歴史生成や採掘する山のサイズの大規模化、キャラメイク機能、ホーム画面やマスコットキャラクターなどの新たな機能が盛り込まれ、リリース時のゲームの姿をより想像しやすい内容となっているという。



クローズドベータテスト

期間:12月26日~2024年1月9日

募集申込:公式サイトと公式Discordにて

募集受付期間:12月12日~12月19日15時

ゲームクリア条件

Brilliantcryptoの鉱山に眠る宝石5個の発掘

※今回はシングルプレーのみとなる

報酬

宝石を5個取得したゲームクリア者には

・合計8500円相当のETH (Brilliantstoneひとつ獲得ごとに100円相当のETH)

・加えて、レアリティーの高い宝石の獲得者には追加報酬

対応言語

英語

※詳細は公式サイトを確認のこと