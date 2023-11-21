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ゲーム  >  ニュース  >  ナムコの『ワープ＆ワープ』が「アーケードアーカイブス」で11月22日に配信！

1981年にアーケードでリリースされたアクションゲーム

ナムコの『ワープ＆ワープ』が「アーケードアーカイブス」で11月22日に配信！

2023年11月21日 17時00分更新

文● ミヤザキ／ASCII

ナムコの『ワープ＆ワープ』が「アーケードアーカイブス」で11月22日に配信！

　ハムスターは11月21日、Nintendo SwitchおよびPlayStation 4 向けに同社が運営する「アーケードアーカイブス」において、ナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）が1981年にリリースした『ワープ＆ワープ』を配信すると発表。配信日は2023年11月22日、価格はNintnedo Switch版が838円、PlayStation 4版が837円だ。

　本作は、ガンで戦うスペースワールドと時限爆弾で戦うメイズワールド、2つの世界を行き来しながら戦うアクションゲーム。特定の条件で現れるミステリーベムを倒したり、複数の敵をまとめて爆破させたりして、高得点を狙おう。

ナムコの『ワープ＆ワープ』が「アーケードアーカイブス」で11月22日に配信！
ナムコの『ワープ＆ワープ』が「アーケードアーカイブス」で11月22日に配信！
ナムコの『ワープ＆ワープ』が「アーケードアーカイブス」で11月22日に配信！
ナムコの『ワープ＆ワープ』が「アーケードアーカイブス」で11月22日に配信！
ナムコの『ワープ＆ワープ』が「アーケードアーカイブス」で11月22日に配信！

2023年11月22日の「アーケードアーカイバー」は
『ワープ＆ワープ』特集！

　アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブとニコニコ生放送で生配信している。2023年11月22日は「ワープ＆ワープ特集」。

　番組には、開発の岡本進一郎氏とバンダイナムコエンターテインメントのうでつ和仁氏が出演予定。ゲーム紹介や開発トークなど、盛りだくさんの内容でお届けする。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

■ニコニコ生放送のハムスターのチャンネル

https://ch.nicovideo.jp/hamch

第451回 アーケードアーカイバー ワープ＆ワープ スペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス ワープ ワープ
ジャンル：アクション
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 4
配信日：2023年11月22日
価格：
　Switch：838円
　PS4：837円
プレイ人数：1人～2人

WARP & WARP™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。

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