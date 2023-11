スマートフォン向け位置情報ゲームアプリ『Pokémon GO』(ポケモン GO)(ポケモン/ナイアンテック)は、今年登場の新機能「ルート」を使ったイベント「『ポケモン GO』 浅草ルート八景」を11月25日~12月10日に開催する。

浮世絵風に描かれたポケモンたちが、浅草六区ブロードウェイを中心に浅草エリアをジャックするイベントで、ゲーム上に「今昔ルート」「満腹ルート」「仰天ルート」「細道ルート」など、全8つの公式ルートが登場し、ルートをイメージしたポケモンが登場する予定だ。最長ルートでは、押上近くまで(東京スカイツリー付近)の散歩を楽しめる。

現実世界でもルートにそったエリアにはポケモン GOの浮世絵風のルートのぼりが登場し、メインストリートをジャック。『ポケモン GO』プレーヤーでなくとも浅草散策が楽しくなるに違いない。

1 今昔ルート(1.2km、徒歩18分)

出現ポケモン:ピカチュウ

2 満腹ルート(700m、徒歩9分)

出現ポケモン:カビゴン

3 映ゑルート(850m、徒歩12分)

出現ポケモン:ラルトス、サーナイト

4 遊楽ルート(850m、12分)

出現ポケモン:イーブイ

5 仰天ルート(750m、10分)

出現ポケモン:ダルマッカ

6 水辺ルート(750m、9分)

出現ポケモン:コイキング

7 細道ルート(800m、10分)

出現ポケモン:ニャース

8 夜景ルート(750m、9分)

出現ポケモン:ヒトモシ

東洋館の向かいにあるドン・キホーテ浅草店の壁面には『ポケモン GO』バトル絵巻のフォトスポットが登場するほか、そこからほど近い浅草六区ブロードウェイ イベントスペースには、全長9mの「巨大絵巻」が登場。約4mのリアルポケストップも出現する。

浅草でおなじみの人力車は、「カイリキー車」に変身。車夫はオリジナルの「カイリキー法被」を着用し、車輪にモンスターボールがあしらわれた人力車で走行するとのこと。カイリキー車乗車チケットは抽選(無料)で配布される(申込みにはEventRegistへの会員登録が必要)。

また、イベント期間中に公式ルートを歩くと完了後にゲーム上で「ルートバッジ」がもらえるが、取得したバッジの画面を浅草ビューホテルアネックス六区 1階外スペースで掲示すると、マップ風絵巻のイラストステッカー(1人1枚まで)がもらえる。また、土日限定で浅草楽天地ビル前にてピカチュウショッパーの配布(1人1枚まで)もあり、いずれも配布時間は11時~17時予定。なくなり次第終了するほか、予告なしに変更となる場合があるため、最新情報は公式X(旧Twitter)アカウントをチェックしておこう。