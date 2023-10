X、音声・ビデオ通話機能を実装　なんと初期設定で「有効」に

Xのイーロン・マスク前CEOは10月26日、Xに音声・ビデオ通話の機能を追加したことを明らかにした。

同氏は暗号通貨「ドージコイン」のUX/UIデザイナーであるDogeDesigner(@cb_doge)氏が本機能を紹介するポストを引用するかたちで「Early version of video & audio calling on 𝕏(日本語訳:Xにおけるビデオおよびオーディオ通話の初期バージョン)」と投稿。通話機能の実装が事実であることを認めた。

Early version of video & audio calling on 𝕏 https://t.co/aFI3VujLMh

本機能はダイレクトメッセージ(DM)の一部として機能しており、DM画面の右上に表示される受話器型の「通話ボタン」をタップすれば、相手に発信することが可能。通話相手の電話番号を知らなくても通話できる。

機能のオン/オフは「設定とサポート」→「設定とプライバシー」→「プライバシーと安全」→「ダイレクトメッセージ」と進み、「音声通話とビデオ通話を有効にする」の横に表示されたトグルをタップすることで切り替える。デフォルトではオンになっているため、通話しない場合はユーザー自身でオフにすることが必要だ。

10月26日現在、筆者が確認したところ、本機能が利用できるのは有料プラン「X Premium」に加入するアカウントとiOSアプリの組み合わせのみ。Androidアプリやブラウザーからは利用できなかった。また、グループDMや一部のXアカウントでは通話ボタンが表示されない場合もあった。

Video & audio calls coming to X:



- Works on iOS, Android, Mac & PC

- No phone number needed

- X is the effective global address book

Xの通話機能をめぐっては、8月31日にイーロン・マスク氏が時期は未定ながら実装すると発言。 iOS・Android・Mac・PCに対応するとしていたことから、当時の予告通りであれば、今後、Androidアプリやブラウザーにも対応するものとみられる。