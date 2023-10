X、有料プラン追加へ 「広告ありで安い」「広告なしで高い」の2種類

Xのイーロン・マスク前CEOは10月20日、自身のXアカウントを通して、Xの有料プラン「X Premium(旧Twitter Blue)」に新しいプランを追加する意向を明らかにした。

同氏が示したプランは以下の2点。

Two new tiers of X Premium subscriptions launching soon.



One is lower cost with all features, but no reduction in ads, and the other is more expensive, but has no ads.