X、通話機能を実装　スマホやPCでマスク氏表明

Xのイーロン・マスク氏は8月31日、Xに通話機能を実装する予定があることを同氏のX公式アカウントから投稿した。具体的な提供開始時期は明かされていない。

同氏のポストによると、通話機能はビデオ通話と音声通話の2種類で、動作対象は iOS、Android、Mac、PC。電話番号は不要とされていることから、通話したい相手のXアカウントを指定して発信する仕組みと思われる。

Video & audio calls coming to X: - Works on iOS, Android, Mac & PC - No phone number needed - X is the effective global address book That set of factors is unique.

通話の暗号化がサービス開始当初から導入されるかは不明。同氏はサービス開始後にユーザーが暗号化のオン/オフを選択できる機能を導入するとしており、少なくとも同機能の実装時点で暗号化できるようにはなるようだ。

Not at first, but we will add the ability to turn encryption on or off dynamically.



There is necessarily a slight lag for encryption. Most of the time, encryption isn’t important and quality of call is better.