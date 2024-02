X、通話機能を全ユーザー利用可能に

Xでエンジニアを務めるEnrique(@enriquebrgn)氏は2月24日、Xが有料プラン契約者向けに提供している通話機能(音声またはビデオ)を無料プランのユーザーにも段階的に開放していることを、同氏のXアカウントを通じて明らかにした。

we’re slowly rolling out audio and video calling to non premium users, try it out! now you can also choose allow calls from everyone https://t.co/LLH1PwiIg2pic.twitter.com/LH3HMsAXnv