「ガンダムメタバースプロジェクト」が本日10月12日より一般アクセス開始！

バンダイナムコエンターテインメントは10月12日、現在期間限定オープン中のガンダムメタバースについて、人数制限無しの“一般アクセス”を開始した。開催期間は、2023年10月24日10時(予定)まで。

“一般アクセス”では、メタバースライブやアニメのウォッチパーティー、限定ガンプラの販売などを実施。この機会にガンダムメタバースを楽しんでみてはいかがだろうか。

【“一般アクセス”開催期間】

2023年10月12日~10月24日10時(予定)

※予告なく変更・終了となる場合がございます。

※ガンダムメタバースの推奨動作環境は公式サイトをご参照ください。

公式サイトはこちら:https://gmpj.bn-ent.net/ja

パソコンでもスマートフォンでもメタバースにアクセスできる!

“一般アクセス”開始後は、以下の2種類の方法でアクセスできる。パソコンからはガンダムの世界観に浸れる新しい体験ができ、スマートフォンからは一部の機能に限るが、簡単にアクセス可能。自分の環境にあわせてガンダムメタバースを楽しもう。

①クライアントファイルダウンロードによるアクセス

以下の手順にて、パソコンから公式サイト(https://gmpj.bn-ent.net/ja)へアクセスし、クライアントファイルをダウンロードしよう。

1.公式サイトのTOPページにて、バンダイナムコIDでログイン

2.ログイン後、ご利用になるクライアントファイルを選択

3.ダウンロード完了後、クライアントファイルを起動

4.起動画面よりバンダイナムコIDでログインしアクセス

※ダウンロードの際にはパソコンの動作環境や必要空き容量を公式サイトにてご確認ください。

※動作環境はあくまでも目安となる情報であり、環境条件を満たすことでガンダムメタバースの動作を保証するものではありません。

なお、“先行アクセス”の参加者は、公式サイトより新しいクライアントファイルをダウンロードして接続しよう。“先行アクセス”のクライアントファイルでは接続できない点は注意してほしい。

②メタバースかんたんアクセス

ガンダムメタバース空間をリアルタイムにライブカメラから配信。パソコンやスマートフォンのブラウザ、または「ガンダムナビアプリ」から、手軽にガンダムメタバースにアクセスしているかのような体験をお届けしている。

空間内を歩き回るファンの様子やガンダムメタバースで開催中のライブ、メタバース内ショップをいつでもどこでも覗くことができる。

メタバースかんたんアクセスはこちら:https://gmpj-mn.bn-ent.net/jp/

「ガンダムナビアプリ」公式サイトはこちら:https://gundam-navi-app.bn-ent.net/

6種類のイベント限定ガンプラを販売!

ガンダムメタバース内のショップにて、イベント限定ガンプラの販売を実施している。ショップではガンダムメタバースならではの購入体験が可能だ。

イベント限定ガンプラは全部で6種類で、順次販売するという。なお、パソコンからもスマートフォンからもガンプラを購入可能だ。

詳細は公式サイト(https://gmpj.bn-ent.net/ja/pr/)で確認してほしい。

【販売商品】

・GUNDAM NEXT FUTURE 限定 HG 1/144 ガンダムエアリアル[リサーキュレーションカラー/ネオンブルー]

・GUNDAM NEXT FUTURE 限定 ENTRY GRADE 1/144 RX-78-2 ガンダム[クラシックカラー]

・GUNDAM NEXT FUTURE 限定 MG 1/100 フリーダムガンダム Ver.2.0(リアルタイプカラー Ver.)

・GUNDAM NEXT FUTURE 限定 MG 1/100 ジャスティスガンダム(リアルタイプカラー Ver.)

・GUNDAM NEXT FUTURE 限定 1/1 ザクプラくん

・ENTRY GRADE 1/144 ガンダムベース限定 ラーガンダム 試作壱型

※商品は、後日イベントや直営店舗THE GUNDAM BASEなどで販売する場合があります。

※商品詳細は、ガンダムメタバース内のショップもしくは公式サイトよりご確認ください。

※ガンプラのご購入には、バンダイナムコIDとプレミアムバンダイIDのご登録、購入・配送のための各種情報登録や紐づけが必要です。公式サイトにて事前準備いただけますので、スムーズにご購入いただくために、ガンダムメタバースへアクセスいただく前にご確認いただくことを推奨しております。

※詳しい購入手順は公式サイトよりご確認ください。

※予告なく変更・終了となる場合がございます。

メタバースライブやアニメのウォッチパーティーを実施!

※以下から紹介するコンテンツについては、①クライアントファイルダウンロードによるアクセスからお楽しみいただけます。

ガンダムメタバース内の「ライブスペース」や「シアター」では、メタバースならではのライブや、アニメのウォッチパーティーを楽しめる。

メタバースライブ

ライブスペースにて、ガンダム作品にゆかりのあるアーティストによるメタバースライブを開催する。今回ライブを披露するのは、以下のアーティストだ。

yamaさん…「機動戦士ガンダム 水星の魔女」Season2オープニングテーマ担当

BACK ON…「ガンダムビルドメタバース」オープニングテーマ担当

LINKL PLANET…「ガンダムビルドメタバース」エンディングテーマ担当

【ライブスケジュール】

2023年10月13日20時~(予定)

※詳細は公式サイトにてご確認ください。

アニメウォッチパーティー

ガンダムビルドシリーズ最新作「ガンダムビルドメタバース」の第1話から第3話を配信。

【配信スケジュール】

2023年10月13日21時~(予定)

※詳細は公式サイトにてご確認ください。

さまざまなコンテンツをガンダムメタバースで楽しもう!

■アバター・コミュニケーション機能

ガンダムメタバースの空間にログインしたら、まずアバターを作成。アクセス後、空間内ではアバターを操作して歩き回ったり、ファン同士でチャットやエモートを使用してコミュニケーションしてみよう。

■UGC展示

ファンが作ったガンプラの写真や、ハイクオリティガンプラスキャンを用いて生成したCG、ガンプラテクニックを紹介する動画などを展示中。

※期間限定オープン時は、事前に準備したものを展示いたします。

■ガンダムメタバース専用AIキャラクター「メロウ」

AIシステムを搭載しているキャラクター「メロウ」がメタバースのチュートリアルや各種機能のナビゲートに加え、ファンとの会話でメタバースを盛り上げる。

■カードダスマシン

親しみのあるカードダスが、巨大筐体となって復活登場。一日一回限定なので、毎日ログインして全42種類のコンプリートを目指してみよう。思い出深い人も、初めての人も、ここだけの体験をしてみよう。

配信中のスマホアプリ「ガンダムナビアプリ」にて

ガンプラファンコミュニティ「ビルダーズノート」を公開中!

アニメ・ガンプラ・ゲーム・イベントなどガンダムニュースがすべて集約。ガンダムファンに無くてはならないスマホアプリ「ガンダムナビアプリ」をダウンロードして、あなたのガンダムライフをさらに充実させましょう!

今すぐダウンロード!

▼App Store:https://apps.apple.com/jp/app/id1601366224?mt=8

▼Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.gnavi_jp

また、ガンプラファンが集まり、ガンプラ作品を投稿・共有しファン同士で交流できるガンプラを中心としたガンプラファンコミュニティ「ビルダーズノート」がオープンβテスト実施中。ガンダムナビアプリをはじめ、PCやスマートフォンブラウザからアクセスが可能だ。この機会に参加してみよう。

アクセスはこちら:https://www.gn-app.com/

公式X(旧Twitter)アカウントはこちら:https://twitter.com/BUILDERS_NOTE

ガンダムメタバースのアンケートを実施中!

また、ガンダムメタバースに関するアンケートも実施中。今後のガンダムメタバースの参考にするとのことなので、回答してみよう。

▼回答はこちらから

https://bn-enq.channel.or.jp/?client_id=gmeta_project&project_code=110134gmetapolj&enquete_code

=enq1&new=on

※ご回答にはバンダイナムコID(登録無料)でのログインが必要です。

【イベント情報】

タイトル:ガンダムメタバースプロジェクト

配信地域:日本/米国

配信:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PC(Windows)/iOS/Android

開催期間:2023年10月12日~10月24日10時(予定)

推奨動作環境:

OS:Windows 10/11(64bit)

CPU:Intel「Core i7-10700K」

GPU:GeForce「RTX 2070 SUPER」

RAM:16GB

NVMe SSD:20GB(空き容量)

※上記の動作環境は、あくまでも目安となる情報であり、環境条件を満たすことでガンダムメタバースプロジェクトの動作を保証するものではありません。