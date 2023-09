10月6日より「ガンダムメタバース」が日・米で期間限定オープン！

ガンダムメタバースが10月6日に期間限定オープン!

バンダイナムコグループの横断プロジェクト「ガンダムプロジェクト」は、本日「ガンダムカンファレンス AUTUMN 2023」を開催し、「GUNDAM NEXT FUTURE -ROAD TO 2025-」の三本柱である、ガンダムメタバースプロジェクト、映像展開、リアルイベントに関する最新情報を発表した。

本イベントでは、バンダイナムコグループ ガンダムプロジェクト チーフガンダムオフィサー(CGO)藤原孝史氏が登壇して説明を行なった。最初に説明があったのは、ガンダムメタバースプロジェクトについて。ガンダムメタバースは、世界中のガンダムファンが集い、語り合い、さまざまなコンテンツに触れる場所として2020年から計画されたプロジェクト。

ガンダムメタバースでは、ファンが集まり、ガンダムのアニメやガンプラといったコンテンツに触れ、ファン同士の交流が可能としている。また、ガンダムコンテンツの展示や公式からの情報発信だけでなく、ファンの創作を支援し、その発表の場となることも目指している。

期間限定オープン時には、6種類のガンプラが購入可能なECショップ、ガンダム作品にゆかりのあるアーティストによるメタバースライブが楽しめる空間をオープン予定。また、メインコンテンツとして、ファンが創作したガンプラの写真や、ソニーグループと共同で実現したガンプラスキャンを用いて生成したCG、ファンのガンプラのカスタムスキルを紹介する動画などが楽しめるUGCミュージアムがオープンする。

メタバースライブでは、初公演となるアーティストとして『機動戦士ガンダム 水星の魔女』Season2 のオープニングテーマを担当したyamaさんが出演予定。また、『ガンダムビルドシリーズ』10周年記念映像である『ガンダムビルドメタバース』のオープニングテーマを担当したBACK-ONさんや、エンディングソングを担当いしたLINKL PLANETさんもメタバースライブに出演するとしている。

ガンダムメタバースは、2023年10月6日(金)から10月17日(火)にて、日・米で期間限定オープンすることが決定。本日より事前登録を開始した。

さらに、10月6日(金)よりガンダムメタバースプロジェクトと映像展開を盛り上げるガンダム総合イベント「GUNDAM NEXT FUTURE -EAST/WEST/DIGITAL-」(以下、「GUNDAM NEXT FUTURE」)が開催される。今回は東京(EAST)、大阪(WEST)で開催。

また、2つのリアル会場と連動し、ガンダムメタバース内にDIGITAL会場を展開。劇場版『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』に関しても、最新情報をもとにした展示を行う予定とのこと。

加えて、「ガンダムビルド」シリーズ10周年記念映像「ガンダムビルドメタバース」が発表された。本作品はガンダムメタバースをイメージした世界観の映像で、『ガンダムビルドファイターズ』、『ガンダムビルドファイターズトライ』、『ガンダムビルドダイバーズ』、『ガンダムビルドダイバーズRe:RISE』のガンダムビルドシリーズ作品の主人公たちが登場し、新しいガンプラでガンプラバトルを繰り広げる。

©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS

Produced by Bandai Namco Entertainment Inc.

©創通・サンライズ

Animation Powered by Live2D