スト6決戦は明日！FRONTIER CUP - STREET FIGHTER 6 - presented by ASCII【FRONTIER 30周年記念大会】

株式会社⾓川アスキー総合研究所（本社：東京都⽂京区、代表取締役社⻑：加瀬典⼦）は、 eスポーツ⼤会「FRONTIER CUP - STREET FIGHTER 6 - presented by ASCII【FRONTIER 30周年記念⼤会】」を、2023年9⽉29⽇に開催します。



アスキーがお届けするeスポーツ⼤会「FRONTIER CUP」。3回⽬となる今回、伝説的な対戦格闘ゲームの最新作「ストリートファイター6」での開催が決定しました！



格闘ゲーム界きっての実⼒派選⼿を8名招待し（詳しい選手紹介はこちらから）、トーナメント形式でバトルを繰り広げます。鮮やかなコンボ攻撃、驚異的なスピード、そしてバトルの背後にある戦術や戦略など、熱い戦いを展開。



解説はアールさんとハイタニさん、司会はアスキー編集部つばさがお届けします。今回もアスキーYouTubeチャンネルから無料⽣配信！最⾼峰と⾔える情熱的でハイレベルなバトルにぜひご注⽬ください。

▽開催概要

・名称：FRONTIER CUP - STREET FIGHTER 6 - presented by ASCII【FRONTIER 30周年記念大会】

・日時：2023年9月29日（金）19時開始（23時終了予定)

・イベント形式：オンライン

・配信方法：アスキーYouTube公式チャンネル

・主催：株式会社角川アスキー総合研究所

・大会スポンサー：インバースネット株式会社（FRONTIER）

・協賛：菱洋エレクトロ株式会社

・運営協力：株式会社JCG