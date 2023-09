Cygamesは9月12日、PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Steam)用ソフト『グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-』(以下、GBVSR)と『グランブルーファンタジー リリンク』(以下、リリンク)合同の番組「グラブルSHOWCASE GBVSR・Relink Part.1」を、グランブルーファンタジー公式チャンネルにてプレミア公開すると発表。配信日時は、2023年9月16日18時~19時20分(予定)だ。

【番組概要】

番組名:グラブルSHOWCASE GBVSR・Relink Part.1

配信日時:2023年9月16日18時~19時20分予定

配信チャンネル:グランブルーファンタジー公式チャンネル(YouTube)

https://www.youtube.com/@user-cl4gn4iu4s

出演者:

【MC】:加藤 英美里さん(シェロカルテ役)

【ゲスト】:東山 奈央さん(ルリア役)/小野 友樹さん(グラン/ランスロット役)/逢坂 良太さん(パーシヴァル役)/福原 哲也氏(『GBVSR』クリエイティブディレクター/『リリンク』ゼネラルディレクター) ※VTR出演 /梶 泰幸氏(『リリンク』ディレクター) ※VTR出演

【番組内容】

前半は『GBVSR』、後半は『リリンク』についてお届けする2部制の番組。初めに、ゲームシステムや登場キャラクターなどの基本情報について、ディレクターの福原氏と梶氏の両氏からあらためて紹介。各タイトルの魅力を深掘りしていく。

続いて、実機でのマルチプレイに挑戦。『GBVSR』の「ぐらぶるレジェンドばとるっ!」(通称:ぐらばとっ!)は、「ライジングダッシュ」「ヒヒイロカネパーティー」「キング・オブ・タフネス」の3種のゲームを世界初試遊する。20人以上のデフォルメキャラたちによるはちゃめちゃバトルは圧巻だ。

『リリンク』は、本番組にて初公開のクエストに出演者4人で挑戦。力をあわせて強敵を倒す。「アクションゲームが苦手だから少し不安……」という人に加えて、「格好いい立ち回りを研究したい!」という人にもお勧めの「フルアシストモード」の操作感も確認できる。

さらに、プレオーダーが始まっている各種商品情報についてもあらためて公開。パッケージ版の実物についても、スタジオにて出演者に手に取ってもらいながら紹介していく。

そして、それぞれのタイトルの最新情報もお届け。『リリンク』の新たなプレイアブルキャラクターの情報もあるので、ぜひ注目してほしい。

『リリンク』の数量限定パッケージ版「コレクターズエディション」はセブンネットショッピングとCyStoreにて抽選販売受付中!

ドイツ・ケルンで開催されたゲームイベント「gamescom 2023」にて初展示された『リリンク』の「コレクターズエディション」同梱物の実物について、気になる中身を当番組中でも紹介する。

なお、両サイトとも抽選販売応募期間は2023年9月19日14時59分までなので、お見逃しなく。

▼セブンネットショッピング

https://7net.omni7.jp/general/027003/230823granblue

▼CyStore

https://cystore.com/pages/relink-granbluefantasy

当日は番組視聴URLを各種アカウントでもお知らせ!

番組視聴URLは、前日および当日、GBVSシリーズ公式X(旧Twitter)および「リリンク」公式X(旧Twitter)で告知するとのこと。そのほか、各タイトルの最新情報は、各種公式HP・アカウントでも随時発信しているので、こちらも確認しよう。

▼「グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-」公式サイト

https://rising.granbluefantasy.jp/

▼GBVSシリーズ公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/gbvs_official

▼「グランブルーファンタジー リリンク」公式サイト

https://relink.granbluefantasy.jp/

▼「グランブルーファンタジー リリンク」公式X(Twitter)

https://twitter.com/gbf_relink_jp

【ゲーム情報】

タイトル:『GRANBLUE FANTASY: Relink』(グランブルーファンタジー リリンク)

ジャンル:アクションRPG

開発・販売:Cygames

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Steam)

発売日:2024年2月1日予定

価格:

PS5/PS4/Steam通常版:8778円(パッケージ版/ダウンロード版)

PS5/PS4デラックスエディション:1万4300円(パッケージ版)

PS5/PS4コレクターズエディション:2万7500円(パッケージ版)

PS5/PS4/Steamスペシャルエディション:1万1770円(ダウンロード版)

PS5/PS4デジタルデラックスエディション:1万3860円(ダウンロード版)

プレイ人数:1~4人

CERO:B(12歳以上対象)

タイトル:グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-

ジャンル:対戦アクション&パーティー

企画・制作:Cygames

開発:アークシステムワークス

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Steam)

発売日:2023年11月30日

価格:

・スタンダードエディション:6600円

・デラックスエディション:9680円

・フリーエディション:無料

プレイ人数:1~30人

IARC:12+(12歳以上対象)

© Cygames, Inc.

Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS