アイドルグループAKB48から浅井七海さん、黒須遥香さん、山根涼羽さんが出演
AKB48が出演！セガの番組「セガにゅー」の姉妹番組「セガにゅー フレンズ」が9月13日19時より配信決定
セガは9月12日、セガのゲームニュースバラエティ番組「セガにゅー」の姉妹番組にあたる、「セガにゅー フレンズ」第1回をセガ公式YouTubeチャンネルにて配信することを決定した。番組の配信日時は、2023年9月13日19時からとなる。
毎月セガの新情報やセガにまつわるさまざまな企画をお届けする、ゲームニュースバラエティ番組「セガにゅー」から、今回新たに姉妹番組である「セガにゅー フレンズ」が誕生。
生放送の本番組は、あなたがまだ知らないセガのゲームやコンテンツの魅力を全力で視聴者にお届けする、視聴者（フレンズ）参加型の番組となる。
第1回は、人気アイドルグループAKB48から、浅井七海さん、黒須遥香さん、山根涼羽さんの3名が出演し、iOS／Android向けに好評配信中の『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』の魅力を体当たりでお届け。
さらに、先日開催された「世界の珍しい甲虫＆甲虫王者ムシキング20周年展」の様子や、20周年に関連したグッズの紹介も。
今後は毎月、「セガにゅー」と「セガにゅー フレンズ」2つの番組が、セガの魅力を伝えていくことになるので、ぜひリアルタイムで視聴してみてはいかがだろうか。
【「セガにゅー フレンズ」第1回 紹介タイトル】
© SEGA （公財）日本サッカー協会公認
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■番組概要
番組名：セガにゅー フレンズ
放送日：2023年9月13日 19時～
出演者：
浅井七海さん
黒須遥香さん
山根涼羽さん
番組公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/sega_new
番組公式TikTok：https://www.tiktok.com/@sega_new
番組視聴ページ：https://youtu.be/m5VZeaNSEQs
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
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