セガは9月12日、セガのゲームニュースバラエティ番組「セガにゅー」の姉妹番組にあたる、「セガにゅー フレンズ」第1回をセガ公式YouTubeチャンネルにて配信することを決定した。番組の配信日時は、2023年9月13日19時からとなる。

毎月セガの新情報やセガにまつわるさまざまな企画をお届けする、ゲームニュースバラエティ番組「セガにゅー」から、今回新たに姉妹番組である「セガにゅー フレンズ」が誕生。

生放送の本番組は、あなたがまだ知らないセガのゲームやコンテンツの魅力を全力で視聴者にお届けする、視聴者(フレンズ)参加型の番組となる。

第1回は、人気アイドルグループAKB48から、浅井七海さん、黒須遥香さん、山根涼羽さんの3名が出演し、iOS/Android向けに好評配信中の『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』の魅力を体当たりでお届け。

さらに、先日開催された「世界の珍しい甲虫&甲虫王者ムシキング20周年展」の様子や、20周年に関連したグッズの紹介も。

今後は毎月、「セガにゅー」と「セガにゅー フレンズ」2つの番組が、セガの魅力を伝えていくことになるので、ぜひリアルタイムで視聴してみてはいかがだろうか。

【「セガにゅー フレンズ」第1回 紹介タイトル】

© SEGA (公財)日本サッカー協会公認

The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV.

■番組概要

番組名:セガにゅー フレンズ

放送日:2023年9月13日 19時~

出演者:

浅井七海さん

黒須遥香さん

山根涼羽さん

番組公式X(旧Twitter):https://twitter.com/sega_new

番組公式TikTok:https://www.tiktok.com/@sega_new

番組視聴ページ:https://youtu.be/m5VZeaNSEQs