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Switch版として発売した『地球防衛軍2』や『4.1』もセール対象に

最大84％オフ！ニンテンドーeショップで「D3PUBLISHER 9月セール」が開催

2023年09月07日 14時45分更新

文● Zenon／ASCII

最大84％オフ！ニンテンドーeショップで「D3PUBLISHER 9月セール」が開催

　ディースリー・パブリッシャーは9月7日より、同社のNintendo Switch向けダウンロードソフトがお買い得に購入できるセール「D3PUBLISHER 9月セール」をニンテンドーeショップで開催した。期間は、2023年9月27日まで。

　今回のセールでは、ガールズ剣戟アクション『サムライメイデン』が30％オフ、アクションTPS『地球防衛軍4.1』が34％オフ、『デジボク地球防衛軍（略）』のDeluxe Editionが50％オフ、『THE ゴルフ』が84％オフと、厳選タイトルが大幅割引になっている。

▼ニンテンドーeショップはこちら！

https://www.nintendo.co.jp/search/?q=ディースリー・パブリッシャー&mode=soft&sfilter[]=sale

タイトルピックアップ

『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』

最大84％オフ！ニンテンドーeショップで「D3PUBLISHER 9月セール」が開催

通常価格：7920円 → セール価格：5540円（30％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000055413.html

最大84％オフ！ニンテンドーeショップで「D3PUBLISHER 9月セール」が開催

©2022 SHADE Inc.　©2022 D3PUBLISHER

『地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch』

最大84％オフ！ニンテンドーeショップで「D3PUBLISHER 9月セール」が開催

通常価格：5980円 → セール価格：3940円（34％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000037040.html

最大84％オフ！ニンテンドーeショップで「D3PUBLISHER 9月セール」が開催

©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER

『デジボク地球防衛軍（略） D3P THE BEST Deluxe Edition』

最大84％オフ！ニンテンドーeショップで「D3PUBLISHER 9月セール」が開催

通常価格：5980円 → セール価格：2990円（50％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000011372.html

最大84％オフ！ニンテンドーeショップで「D3PUBLISHER 9月セール」が開催

©2003-2020 D3 PUBLISHER
©2003-2017 SANDLOT
©2019-2020 YUKE’S

『THE ゴルフ』

最大84％オフ！ニンテンドーeショップで「D3PUBLISHER 9月セール」が開催

通常価格：998円 → セール価格：150円（84％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000013825.html

最大84％オフ！ニンテンドーeショップで「D3PUBLISHER 9月セール」が開催

©X-STREAM DIGITAL　©D3 PUBLISHER

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