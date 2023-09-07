ディースリー・パブリッシャーは9月7日より、同社のNintendo Switch向けダウンロードソフトがお買い得に購入できるセール「D3PUBLISHER 9月セール」をニンテンドーeショップで開催した。期間は、2023年9月27日まで。

今回のセールでは、ガールズ剣戟アクション『サムライメイデン』が30％オフ、アクションTPS『地球防衛軍4.1』が34％オフ、『デジボク地球防衛軍（略）』のDeluxe Editionが50％オフ、『THE ゴルフ』が84％オフと、厳選タイトルが大幅割引になっている。

▼ニンテンドーeショップはこちら！

https://www.nintendo.co.jp/search/?q=ディースリー・パブリッシャー&mode=soft&sfilter[]=sale

タイトルピックアップ

『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』

通常価格：7920円 → セール価格：5540円（30％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000055413.html

©2022 SHADE Inc. ©2022 D3PUBLISHER

『地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch』

通常価格：5980円 → セール価格：3940円（34％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000037040.html

©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER

『デジボク地球防衛軍（略） D3P THE BEST Deluxe Edition』

通常価格：5980円 → セール価格：2990円（50％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000011372.html

©2003-2020 D3 PUBLISHER

©2003-2017 SANDLOT

©2019-2020 YUKE’S

『THE ゴルフ』

通常価格：998円 → セール価格：150円（84％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000013825.html

©X-STREAM DIGITAL ©D3 PUBLISHER