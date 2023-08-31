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PS Plus加入で最大70％オフと、よりお買い得に購入できる！

D3PがPS Storeの「PS Plus Double Discounts Sale」への提供タイトルを発表！

2023年08月31日 17時10分更新

文● ASCII

D3PがPS Storeの「PS Plus Double Discounts Sale」への提供タイトルを発表！

　ディースリー・パブリッシャーは8月30日、PlayStation Storeで開催中の「PS Plus Double Discounts Sale」に提供しているタイトルを発表した。セール期間は、2023年9月13日まで。

　今回のセールでは、「地球防衛軍」シリーズからDLCがすべて入った『地球防衛軍5 デジタルプレミアムエディション』が35％オフで登場。PS Plus会員ならダブルディスカウント発動でさらにお得な70％オフで購入できる。

　また、シリーズ最新作の『地球防衛軍6』や、新作が発表された『デジボク地球防衛軍（略）』も「デラックスエディション」がお買い得に。

　そのほか、ガールズ剣戟アクション『サムライメイデン』でも着せ替え衣装や特別なBGMなどがすべて入った「デラックスエディション」が15％オフ。PS Plus会員なら30％オフで購入できる。超お買い得なセールをお見逃しなく。

【セール概要】

セール名：PS Store「PS Plus Double Discounts Sale」
開催期間：2023年8月30日～9月13日まで
セールページhttps://www.d3p.co.jp/information/event/259/

セールタイトル

▼PS4『地球防衛軍5 デジタルプレミアムエディション』

D3PがPS Storeの「PS Plus Double Discounts Sale」への提供タイトルを発表！

1万2935円 ⇒ 8407円（30％オフ）PS Plus会員 3879円（70％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-CUSA03653_00-EDF5PREMIUM00000

©2017 SANDLOT ©2017 D3 PUBLISHER

▼PS5／PS4『地球防衛軍6 デラックスエディション』

D3PがPS Storeの「PS Plus Double Discounts Sale」への提供タイトルを発表！

1万2100円 ⇒ 1万285円（15％オフ）PS Plus会員 8470円（30％オフ）
※PS5版へ無料アップデート対応
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6DXEDITION000

©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER

▼PS4『デジボク地球防衛軍 Deluxe Edition』

D3PがPS Storeの「PS Plus Double Discounts Sale」への提供タイトルを発表！

5980円 ⇒ 4784円（20％オフ）PS Plus会員 3588円（40％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-CUSA23633_00-EDFWORLDBROTHER1

©2003-2020 D3 PUBLISHER　 ©2003-2017 SANDLOT　 ©2019-2020 YUKE’S

▼PS5／PS4『SAMURAI MAIDEN DELUXE EDITION -サムライメイデン デラックスエディション-』

D3PがPS Storeの「PS Plus Double Discounts Sale」への提供タイトルを発表！

9900円 ⇒ 8415円（15％オフ）PS Plus会員 6930円（30％オフ）
※PS5版へ無料アップデート対応
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA04132_00-00000000000000DX

D3PがPS Storeの「PS Plus Double Discounts Sale」への提供タイトルを発表！

©2022 SHADE Inc.　©2022 D3PUBLISHER

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