PS Plus加入で最大70％オフと、よりお買い得に購入できる！
D3PがPS Storeの「PS Plus Double Discounts Sale」への提供タイトルを発表！
ディースリー・パブリッシャーは8月30日、PlayStation Storeで開催中の「PS Plus Double Discounts Sale」に提供しているタイトルを発表した。セール期間は、2023年9月13日まで。
今回のセールでは、「地球防衛軍」シリーズからDLCがすべて入った『地球防衛軍5 デジタルプレミアムエディション』が35％オフで登場。PS Plus会員ならダブルディスカウント発動でさらにお得な70％オフで購入できる。
また、シリーズ最新作の『地球防衛軍6』や、新作が発表された『デジボク地球防衛軍（略）』も「デラックスエディション」がお買い得に。
そのほか、ガールズ剣戟アクション『サムライメイデン』でも着せ替え衣装や特別なBGMなどがすべて入った「デラックスエディション」が15％オフ。PS Plus会員なら30％オフで購入できる。超お買い得なセールをお見逃しなく。
【セール概要】セール名：PS Store「PS Plus Double Discounts Sale」
開催期間：2023年8月30日～9月13日まで
セールページ：https://www.d3p.co.jp/information/event/259/
セールタイトル
▼PS4『地球防衛軍5 デジタルプレミアムエディション』
1万2935円 ⇒ 8407円（30％オフ）／PS Plus会員 3879円（70％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-CUSA03653_00-EDF5PREMIUM00000
©2017 SANDLOT ©2017 D3 PUBLISHER
▼PS5／PS4『地球防衛軍6 デラックスエディション』
1万2100円 ⇒ 1万285円（15％オフ）／PS Plus会員 8470円（30％オフ）
※PS5版へ無料アップデート対応
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6DXEDITION000
©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER
▼PS4『デジボク地球防衛軍 Deluxe Edition』
5980円 ⇒ 4784円（20％オフ）／PS Plus会員 3588円（40％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-CUSA23633_00-EDFWORLDBROTHER1
©2003-2020 D3 PUBLISHER ©2003-2017 SANDLOT ©2019-2020 YUKE’S
▼PS5／PS4『SAMURAI MAIDEN DELUXE EDITION -サムライメイデン デラックスエディション-』
9900円 ⇒ 8415円（15％オフ）／PS Plus会員 6930円（30％オフ）
※PS5版へ無料アップデート対応
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA04132_00-00000000000000DX
©2022 SHADE Inc. ©2022 D3PUBLISHER
ASCII.jpの最新情報を購読しよう