OpenAI、初の開発者会議を11月6日に開催 オンライン配信もあり

OpenAIは9月6日(現地時間)、11月6日に同社初となる開発者会議「OpenAI DevDay」をサンフランシスコで開催することを発表した。基調講演はオンライン配信される。

同イベントでは、世界中の開発者とOpenAIチームが集まり、新しいツールのプレビューや意見交換が行われる予定。参加者はOpenAIの技術スタッフによる分科会にも参加できる。

on november 6, we’ll have some great stuff to show developers! (no gpt-5 or 4.5 or anything like that, calm down, but still i think people will be very happy…)https://t.co/QH1mpXzoqp