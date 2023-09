X(旧Twitter)は8月30日(現地時間)、プライバシーポリシーのページを改訂し、9月29日より「ユーザーの公開データをAIトレーニングに使用」する可能性があることを明らかにした。

新しいプライバシーポリシーでは、新たに生体情報および学歴・職歴を収集する方針であることは既報のとおり。

現行のプライバシーポリシーでは取得した情報は「プロダクトおよびサービスを改善およびパーソナライズ」するためとなっていたが、

新プライバシーポリシーには「機械学習または人工知能モデルのトレーニングに使用することがあります」との文言が追加されている。

Just public data, not DMs or anything private