X（旧Twitter）、メディア記事のリンクを「リンク付き画像のみ」に変更か？

X(旧Twitter)のイーロン・マスク氏は8月22日、タイムライン上に表示されるメディア記事のリンクを含む投稿について、表示方法を変更する予定があることを認めた。

Xではメディア記事のリンクを含む内容を投稿すると、ポスト下部にリンク先の記事の見出しや文章の一部、リード画像をまとめたカード型のリンクが表示される仕組みとなっている。

本仕様について、同社に関する情報を発信するアカウントX News Daily(@xDaily)は8月22日、見出しや文章を削除してリード画像のみを残した新しい仕様への変更が予定されていると投稿。同ポストに対し、Xのイーロン・マスク氏が「This is coming from me directly. Will greatly improve the esthetics.(日本語訳:これは私から直接来ています。審美性を大幅に向上させます。)」と返信したことで、実際に表示方法を変更する予定があることがわかった。

This is coming from me directly. Will greatly improve the esthetics. — Elon Musk (@elonmusk) August 22, 2023

8月23日15時現在、Xは本件について正式な発表をしておらず、実際にいつから変更が実施されるかは不明だ。