【格安スマホまとめ】Pixel 8は10月4日発表!? Zenfone 10は国内リリース間近か

主要格安SIMの料金表とともに、格安SIM、SIMフリースマホなどの1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週は、グーグルとASUSが次期製品をSNS上で予告。また、Amazonのセールで、シャオミのミドル機「Redmi Noite 11 Pro 5G」がお買得に。

iPhone 15の登場が予想されるアップルのイベント開催が9月13日(日本時間)と発表されたが、それに続く形でグーグルのハードウェア部門「Made by Google」も10月4日のイベントを予告している。当然ここではPixel 8のリリースが期待できる。

公式SNSアカウント(@madebygoogle)のティザー動画では、ついにUSB-C搭載と見込まれる新iPhoneを皮肉る内容も含まれている。

Big fall launches are stressful, but Pixel helps its friend stay cool as a cucumber. #BestPhonesForever



The w8 is almost over. Rest up for #MadeByGoogle on October 4th and sign up for updates: https://t.co/hcAzJ83ajVpic.twitter.com/NWBP2RTdSn