新Zenfoneは今回もプレミアムコンパクト！ 進化点はSnapdragon 8 Gen 2＆手ぶれ補正強化

ASUSは29日(現地時間)、Zenfoneシリーズの最新モデル「Zenfone 10」を発表。前年モデルの「Zenfone 9」と同様に、コンパクトモデルでありながら、ハイエンド性能という路線を継承して新登場した。

ハイエンド性能+70mmを切るコンパクトスマホの路線継承!

スナドラ8 Gen 2でQiにも対応しながら前モデルとほぼ同じサイズ

Zenfone 10のキーポイントとして紹介されているのが「Mighty On Hand」「Stability, on hand」「Selfies, on hand」「Endurance, on hand」の4点。片手サイズにも関わらず、高い性能、強力な手ぶれ補正にセルフィー、高いバッテリー持ちというわけだ。

高い性能という意味では、現行最速クラスのSnapdragon 8 Gen 2に最大16GBのLPDDR5Xメモリー、最大512GBのUFS4.0ストレージを搭載。現行ハイエンド機として、文句なしの処理性能を誇る。これにより、CPU性能は15%、GPUは20%それぞれアップ。それでいて電力効率も15%向上しているとする。

ディスプレーは5.9型AMOLED(サムスン製)で、1080×2400の画面解像度までは同じ。ただし、リフレッシュレートは144Hz対応(前モデルは120Hz)で、高性能SoCとの組み合わせで対応ゲームのプレイ時にメリットがあると考えられる。なお、本体サイズは68.1×146.5×9.4mmと前モデルからは厚さだけ0.3mm増えている。一方、重量は172gと前モデルからは3gのアップに留まっている。

強力な6軸ジンバルスタビライザーは継続

インカメラはRGBWの3200万画素センサーで大幅強化

続いてはカメラ。特に動画撮影時に強力に威力を発揮する、6軸ハイブリッドジンバルスタビライザーが売りなのは前モデルと変わらす。ただし、バージョンは2.0にアップ。光学式手ぶれ補正でセンサーが最大3度までシフトするのは同じだが、特に電子式手ぶれ補正のソフトウェアアルゴリズムを強化。ジャイロセンサーからの情報で動きを検出し、フレームの中心部を同じ場所に維持しつつ画角を自動調整することで、動画が常に安定した状態を保ってくれる。

リアカメラのセンサー自体は、メインが1/1.56型で5000万画素のソニー「IMX766」に超広角の1300万画素が組み合わされるのは前モデルと同様。ただし、フロントはRGBWの4色センサーの3200万画素カメラに進化。夜間や屋内でのセルフィーで、自然な肌色や輪郭を維持しつつ、背景の明るさや精細さも表現できるとする。

最後にバッテリー持ち。コンパクトモデルながら、4300mAhという大容量で、30Wの急速充電に対応するのは前モデルと同じ。そこにユーザーからの要望が多かった、Qi仕様準拠のワイヤレス充電も新たにサポートしている。

カラバリはAurora Green、Midnight Black、Comet White、Eclipse Red、Starry Blueの5色。今回も純正アクセサリーとして、スタンドやカードホルダーを追加できるケース「Connex Case」が用意される。

海外での価格は8/128GBモデルが799ユーロ(約12万6000円、以下いずれもVAT込み)、8/256GBモデルが849ユーロ(約13万4000円)、16/512GBモデルが929ユーロ(約14万6000円)。ハイエンド級の性能を持つコンパクトスマホという、最近ではややレアなモデルを継続して提供してくれているASUS。日本でもファンが多いだけに、例年同様の国内リリースに期待だ!