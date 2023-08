グーグル「Pixel Phone 8」発表イベントを10月4日に開催か

グーグルは、来たる10月4日(現地時間)にニューヨークで開催する「Made by Google」イベントの招待状を発送していることがわかった。

招待状には「Pixelデバイスの最新ラインナップをご紹介します」と書かれており、グーグルの次期スマートフォン「Pixel 8」や「Pixel 8 Pro」が発表されると見られている。

Big fall launches are stressful, but Pixel helps its friend stay cool as a cucumber. #BestPhonesForever



The w8 is almost over. Rest up for #MadeByGoogle on October 4th and sign up for updates: https://t.co/hcAzJ83ajVpic.twitter.com/NWBP2RTdSn