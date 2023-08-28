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X（旧Twitter）、企業が求人募集可能に「X Hiring」テスト開始

2023年08月28日 15時25分更新

文● @sumire_kon

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X Hiringのベータテスト参加申込ページ

X Hiringのベータテスト参加申込ページ

　X（旧Twitter）は8月25日（現地時間）、一部ユーザーを対象に企業の求人を募集する機能「X Hiring」のテストを始めたことを明らかにした。対象は同社の認証を取得済みの組織。専用のフォームから必要事項を送信し、審査を通過するとX Hiringのベータテストに参加できる仕組みだ。

　X Hiringの公式アカウントでは、米国のIT企業Vercel（@vercel）のアカウントを例として、プロフィール画面の中央部に求人情報が掲載される様子などを投稿している。

　サービスの提供エリアや料金など詳細は未発表。なお、8月28日現在、Xのアプリとブラウザーで日本からVercelのプロフィールへアクセスしたが、求人情報は表示されなかった。

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