X（旧Twitter）、企業が求人募集可能に「X Hiring」テスト開始

X(旧Twitter)は8月25日(現地時間)、一部ユーザーを対象に企業の求人を募集する機能「X Hiring」のテストを始めたことを明らかにした。対象は同社の認証を取得済みの組織。専用のフォームから必要事項を送信し、審査を通過するとX Hiringのベータテストに参加できる仕組みだ。

X Hiringの公式アカウントでは、米国のIT企業Vercel(@vercel)のアカウントを例として、プロフィール画面の中央部に求人情報が掲載される様子などを投稿している。

Unlock early access to the X Hiring Beta — exclusively for Verified Organizations.



Feature your most critical roles and organically reach millions of relevant candidates.



Apply for the Beta today 🚀: https://t.co/viOQ9BUM3Ypic.twitter.com/AYzdBIDjds