X（旧Twitter）、企業が求人募集可能に「X Hiring」テスト開始

X（旧Twitter）は8月25日（現地時間）、一部ユーザーを対象に企業の求人を募集する機能「X Hiring」のテストを始めたことを明らかにした。対象は同社の認証を取得済みの組織。専用のフォームから必要事項を送信し、審査を通過するとX Hiringのベータテストに参加できる仕組みだ。
X Hiringの公式アカウントでは、米国のIT企業Vercel（@vercel）のアカウントを例として、プロフィール画面の中央部に求人情報が掲載される様子などを投稿している。
Unlock early access to the X Hiring Beta — exclusively for Verified Organizations.— Hiring (@XHiring) August 25, 2023
Feature your most critical roles and organically reach millions of relevant candidates.
Apply for the Beta today 🚀: https://t.co/viOQ9BUM3Ypic.twitter.com/AYzdBIDjds
サービスの提供エリアや料金など詳細は未発表。なお、8月28日現在、Xのアプリとブラウザーで日本からVercelのプロフィールへアクセスしたが、求人情報は表示されなかった。