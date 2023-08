D4エンタープライズは8月22日、MSX向けゲームソフト『ザナック MSX(ROMカセット復刻版)』の特設サイトを公開した。また、事前予約を開始している。ゲームの発売日は2023年12月予定、価格は1万9747円。

本作は、韓国VICCOM社の限定復刻製品であり、日本国内版はD4エンタープライズの特設サイトでのみ購入できるコレクションアイテムだ。

■コンパイルの名作シューティングゲームがMSXのROMカセットで限定復刻!

戦闘機ZANACを駆り、自機をパワーアップアイテムで強化し、機械化軍団を打倒しよう!

MSXのハードウェア機能を最大限に生かし、シューティングの爽快感と緊張感を実現した不朽の名作を、VICCOM社とD4エンタープライズの共同プロジェクトとして可能な限り再現して復刻。

特製プラスチックパッケージには、ジャケットやマニュアルも再現して収録している。ザナックをあなたのMSXゲームコレクションに加えてみてはいかがだろうか。

『ザナック MSX(ROMカセット復刻版)』

購入・製品詳細は下記で確認してほしい。なお、ただいま送料無料キャンペーン実施中。2023年8月31日受付分まで送料無料(※)で購入可能だ。

URL:https://ac-mall.jp/vic-ps0003k

※ほかの送料発生製品との同時購入・予約の場合送料が発生しますのでご注意ください。

■ゲーム紹介

1986年にコンパイルが開発したMSX向け縦スクロールシューティングゲーム。プレイヤーは戦闘機ZANACを操作して、暴走したシステムと戦うことになる。

ZANACは、ノーマルショットと特殊弾を駆使して戦う。特殊弾は、全方位弾、貫通弾、防御幕、回転弾など8種が用意されているほか、同じ特殊弾を連続して獲得することで特殊弾の効果をパワーアップ可能だ。

また、本作の魅力を語るうえでは「ALC(自動難易度調整機能)」システムも欠かせない。これは、連射率が高いとか、要塞を破壊するといったようにプレイスタイルに応じてゲームの難度が変化するというもの。

プレイスタイルによってゲーム展開が変わってくるため、毎回新鮮な気持ちで遊べるできるだろう。ちなみに、難度が上がらないと出現しない敵もいるため、あえてプレイスタイルを変えて遊ぶことも本作をやりこむ上では必要だ。

80年代の名作シューティングであり、コンパイルシューティングゲームの歴史を開いた本作。シューティングファンであればチェックしておきたい一作だ。

■製品の特長

1. ザナック特製パッケージジャケット3種(日本語/韓国語/英語)

当時のジャケットデザインを可能な限り再現。

2. オリジナルゲームマニュアル3種(日本語/韓国語/英語)

今や貴重な当時のマニュアルを完全復刻。

3. 実機向けMSXロムカートリッジ

所有感を満たす、MSX実機でのみ楽しめるゲームカートリッジを復刻。

4. スペシャルカード

ザナックファンなら優越感に浸れる、限定オリジナルデザインカードを収録。

【ゲーム情報】

タイトル:ザナック MSX (実機向け復刻版)

ジャンル:シューティングゲーム

販売:D4エンタープライズ

プラットフォーム:MSX/MSX2/MSX2+

メディア:ROMカートロッジ

配信日:2023年12月発売予定

価格:1万9747円