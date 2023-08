元グーグルのトップAI研究者、東京にAI企業「Sakana.ai」立ち上げ

グーグルのAI分野における最重要論文「Attention Is All You Need」の著者8人の内の1人であるリオン・ジョーンズ氏は8月17日(現地時間)、同じく元グーグルのデイヴィッド・ハ氏と共に東京を拠点とするスタートアップ「Sakana AI」を設立するため、同社を去っていたことがわかった。

Personal Announcement! I’m launching @SakanaAILabs together with my friend, Llion Jones (@YesThisIsLion).https://t.co/nMIl8fzE73 is a new R&D-focused company based in Tokyo, Japan.



We’re on a quest to create a new kind of foundation model based on nature-inspired intelligence! pic.twitter.com/jAPe8kN60d