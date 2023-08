Kalypso Media Japanは8月10日、Nintendo Switch向け鉄道経営シミュレーション『レイルウェイ エンパイア 2 Nintendo Switch エディション』を発売し、リリーストレーラーを公開した。価格は7700円(パッケージ/ダウンロード)。

本作はPlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass/PC(Steam)で発売中の『レイルウェイ エンパイア 2』を、Nintendo Switchでのプレイに最適化したシングルプレイ専用タイトル。

19世紀の北米とヨーロッパを舞台に鉄道会社のオーナーとなり、富と名声を手に入れる鉄道経営シミュレーションだ。

蒸気機関車の黄金時代に活躍した60の機関車を走らせ、事業を拡大し、理想の鉄道帝国を築き上げよう。ゲームの詳細は、公式サイトを参照してほしい。

・公式サイト

https://kalypsomedia.co.jp/railway-empire2/

・マイニンテンドーストア

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000067144.html

・リリーストレーラー

https://youtu.be/jjXU1d2stB0

Nintendo Switch版について

本作には、ほかのプラットフォーム版『レイルウェイ エンパイア 2 デラックスエディション』のダウンロードコンテンツ(スキン各種)があらかじめ収録されている。

【収録コンテンツ】

・ゲーム本編

・ダウンロードコンテンツ(※)ゲーム内で使用可能な機関車、鉄道駅、本社ビルなどのスキン各種

※メニュー画面「新コンテンツ」よりコンテンツをオン/オフすることができます。

【ほかのプラットフォーム版との違い】

・乗車中のカメラ視点は列車上部と運転士前方のみ

・「北米大陸全土」マップ、「ヨーロッパ諸国」マップを含まない

※北米、ヨーロッパともに地域別に分割されたマップでのご提供となります。

(北米大陸例:西海岸、東海岸、メキシコほか)

(ヨーロッパ諸国例:イギリス諸島、スカンジナビア、ドイツ連邦ほか)

※収録都市数はほかのプラットフォームと同様です

・都市の建物や歩行者、植物などの密集度が低下します

・オフライン/シングルプレイ専用となります

【ゲーム情報】

タイトル:レイルウェイ エンパイア 2 Nintendo Switch エディション

ジャンル:鉄道経営シミュレーション

販売:Kalypso Media Japan

プラットフォーム:Nintendo Switch

※PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass/PC(Steam)でも販売中

発売日:発売中(2023年8月10日)

価格:7700円

CERO:B(12歳以上対象)

Railway Empire 2 Copyright © 2023 Kalypso Media Group GmbH. Developed by Gaming Minds Studios. Published by Kalypso Media Group GmbH. Railway Empire is a trademark of Kalypso Media Group GmbH. All rights reserved. All other logos, copyrights and trademarks are property of their respective owner.