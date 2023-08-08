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ゲーム  >  ニュース  >  最大90％オフ！D3PがSteamストアで「D3PUBLISHER サマーセール」を開催中

「地球防衛軍」シリーズや「お姉チャンバラ」など人気タイトルがラインアップ！

最大90％オフ！D3PがSteamストアで「D3PUBLISHER サマーセール」を開催中

2023年08月08日 17時20分更新

文● ASCII

最大90％オフ！D3PがSteamストアで「D3PUBLISHER サマーセール」を開催中

　ディースリー・パブリッシャーは8月8日、Steamストアで同社とDogenzaka Labのタイトルが最大90％オフとなる「D3PUBLISHER サマーセール」を開催中だと発表。開催期間は、2023年8月15日3時（日本時間）まで。

　本セールでは、3DアクションSTG「地球防衛軍」シリーズから『地球防衛軍5』や『地球防衛軍4.1』、ど派手でセクシーな剣戟アクション『お姉チャンバラORIGIN』、異世界アクションシューティング『バレットガールズ ファンタジア』などを提供。

　詳しいラインアップは、下記のストアページを確認してほしい。

　

▼ゲーム購入（各ストアページ）はこちら

D3Phttps://store.steampowered.com/publisher/d3p
Dogenzaka Labhttps://store.steampowered.com/publisher/dogenzaka

タイトルピックアップ

『地球防衛軍5』

最大90％オフ！D3PがSteamストアで「D3PUBLISHER サマーセール」を開催中

通常版：5980円 → 2093円（65％オフ）
https://store.steampowered.com/app/1007040/EARTH_DEFENSE_FORCE_5/

最大90％オフ！D3PがSteamストアで「D3PUBLISHER サマーセール」を開催中

©2019 SANDLOT ©2019 D3 PUBLISHER

『地球防衛軍4.1』

最大90％オフ！D3PがSteamストアで「D3PUBLISHER サマーセール」を開催中

通常版：2189円 → 1094円（50％オフ）
https://store.steampowered.com/app/410320/EARTH_DEFENSE_FORCE_41_The_Shadow_of_New_Despair/

最大90％オフ！D3PがSteamストアで「D3PUBLISHER サマーセール」を開催中

©2016 SANDLOT ©2016 D3 PUBLISHER

『お姉チャンバラORIGIN』

最大90％オフ！D3PがSteamストアで「D3PUBLISHER サマーセール」を開催中

通常版：7980円 → 3192円（60％オフ）
DX版：9980円 → 3992円（60％オフ）
https://store.steampowered.com/app/1232460/ORIGIN/

最大90％オフ！D3PがSteamストアで「D3PUBLISHER サマーセール」を開催中

©2020 TAMSOFT ©2020 D3 PUBLISHER

『バレットガールズ ファンタジア』

最大90％オフ！D3PがSteamストアで「D3PUBLISHER サマーセール」を開催中

通常版：2850円 → 1852円（35％オフ）
DX版：7980円 → 4788円（40％オフ）
https://store.steampowered.com/app/1163590/_/

最大90％オフ！D3PがSteamストアで「D3PUBLISHER サマーセール」を開催中

©2020 SHADE Inc.　©2020 D3 PUBLISHER

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