『FFVII エバークライシス』事前登録者数100万人を達成！追加報酬には選べるウェアチケットも

事前登録報酬を150万人まで追加

スクウェア・エニックスは7月31日、2023年6月9日より開始した事前登録キャンペーンにおいて、『FINAL FANTASY VII EVER CRISIS』（ファイナルファンタジーVII エバークライシス）の事前登録者数が100万人を達成したと発表。これを記念して、事前登録報酬を150万人まで追加することを決定した。

事前登録報酬を120万人、150万人まで追加決定！

事前登録者数120万人達成時に「70万人達成までの報酬が2倍」、さらに150万人達成時に「選べるウェアチケット×1」をサービス開始時にプレイヤー全員にプレゼントする。

・120万人達成：70万人達成までの報酬が2倍（※）

・150万人達成：選べるウェアチケット×1

※事前登録者数が120万達成時に、7,20,30,40,50,60,70万人達成時の事前登録報酬が2倍になり、ブルークリスタルを合計3000個、ガチャチケットを合計30枚、スタートダッシュアイテム一式 を合計2個をサービス開始時にプレイヤー全員にプレゼントいたします。

事前登録受付中

・App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/id1536905053?mt=8

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.square_enix.android_googleplay.ff7ecjp

・事前登録の詳細はこちら

https://jp.ffviiec.com/pre-registration/

・公式Twitter（公式アカウントをフォロー）

https://twitter.com/FFVII_EC_JP

【ゲーム情報】

タイトル：FINAL FANTASY VII EVER CRISIS

ジャンル：RPG

配信：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：未定

価格：基本プレイ無料（アイテム課金型）

© SQUARE ENIX Powered by Applibot, Inc.

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

CHARACTER ILLUSTRATION: LISA FUJISE