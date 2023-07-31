スクウェア・エニックスは7月31日、2023年6月9日より開始した事前登録キャンペーンにおいて、『FINAL FANTASY VII EVER CRISIS』（ファイナルファンタジーVII エバークライシス）の事前登録者数が100万人を達成したと発表。これを記念して、事前登録報酬を150万人まで追加することを決定した。
事前登録報酬を120万人、150万人まで追加決定！
事前登録者数120万人達成時に「70万人達成までの報酬が2倍」、さらに150万人達成時に「選べるウェアチケット×1」をサービス開始時にプレイヤー全員にプレゼントする。
・120万人達成：70万人達成までの報酬が2倍（※）
・150万人達成：選べるウェアチケット×1
※事前登録者数が120万達成時に、7,20,30,40,50,60,70万人達成時の事前登録報酬が2倍になり、ブルークリスタルを合計3000個、ガチャチケットを合計30枚、スタートダッシュアイテム一式 を合計2個をサービス開始時にプレイヤー全員にプレゼントいたします。
事前登録受付中
・App Store
https://itunes.apple.com/jp/app/id1536905053?mt=8
・Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.square_enix.android_googleplay.ff7ecjp
・事前登録の詳細はこちら
https://jp.ffviiec.com/pre-registration/
・公式Twitter（公式アカウントをフォロー）
https://twitter.com/FFVII_EC_JP
【ゲーム情報】
タイトル：FINAL FANTASY VII EVER CRISIS
ジャンル：RPG
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：未定
価格：基本プレイ無料（アイテム課金型）
© SQUARE ENIX Powered by Applibot, Inc.
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
CHARACTER ILLUSTRATION: LISA FUJISE
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