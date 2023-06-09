スクウェア・エニックスは6月9日に開催されたイベント「Summer Game Fest 2023」において、『FINAL FANTASY VII REBIRTH』（ファイナルファンタジー7 リバース）の最新トレーラーを公開。発売時期が2024年で、ディスク2枚組だと発表された。

あわせて『FINAL FANTASY VII EVER CRISIS』（ファイナルファンタジー7 エバークライシス）の最新トレーラー公開に加え、クローズドベータテスト（CBT）参加者の募集と事前登録（※）を開始している。

※ご利用の環境によって、各ストアの「予約注文」「事前登録」の反映までお時間をいただく場合がございます。

※両ストアにて受付が開始され次第、公式SNSアカウントにてお知らせさせていただきます。

・『FFVII REBIRTH』公式サイト

https://www.jp.square-enix.com/ffvii_rebirth/

・『FINAL FANTASY VII REBIRTH』Summer Game Fest 2023 トレーラー

https://youtu.be/I21mOYRsqrI

・『FFVII EVER CRISIS』公式サイト

https://jp.ffviiec.com/

・『FINAL FANTASY VII EVER CRISIS』Summer Game Fest 2023 トレーラー

https://youtu.be/sj7xpqWQQG8

『FINAL FANTASY VII EVER CRISIS』クローズドβテスト参加者募集開始

正式サービスに向けて、クローズドβテストを実施。プレイしたユーザーからの意見・感想を元に、さらなる品質向上を目指すという。

■募集期間：

2023年6月9日～6月28日23時59分

■開催期間：

2023年7月7日～7月14日15時59分予定

※開始時刻は公式Twitterでお知らせいたします。

■推奨動作環境

●iOS

システム：iOS 13.0以降

ストレージ：8GB以上の空き容量を要する

デバイス：iPhone 11,iPhone XS,iPhone XR,iPhone SE（第2世代）

iPad（第8世代）,iPad Air（第3世代）,iPad Pro（第2世代）,iPad mini（第6世代）以降

●Android

システム：Android 8.0以降

ストレージ：8GB以上の空き容量を要する

CPU：ARM v8a 64bit

SoC：Snapdragon 845以降

RAM：4GB以上

※正式サービス時の推奨端末とは異なる場合があります。

※テストのため、予期しない不具合が発生する可能性があります。

■募集人数：

1万人（iOS：5000人、Android：5000人）

※募集人数を上回る応募があった場合、抽選とさせていただきます。

クローズドβテストへの応募・詳細は、下記のサイトを確認してほしい。

・クローズドβテスト特設サイト：

https://jp.ffviiec.com/cbt/

『FINAL FANTASY VII EVER CRISIS』事前登録受付開始

『FINAL FANTASY VII EVER CRISIS』にて事前登録の受付を開始した。

事前登録77万人達成でサービス開始時にユーザー全員にゲーム内アイテムの「★5 ツバイハンダー×1」、100万人達成すると「★5 武器確定ガチャチケット×1」がプレゼントされる。

・事前登録の詳細はこちら

https://jp.ffviiec.com/pre-registration/

・公式Twitter（公式アカウントをフォロー）

https://twitter.com/FFVII_EC_JP

※ご利用の環境によって、各ストアの「予約注文」「事前登録」の反映までお時間をいただく場合がございます。

※両ストアにて受付が開始され次第、公式SNSアカウントにてお知らせさせていただきます。

『FINAL FANTASY VII REBIRTH』とは

『FINAL FANTASY VII REBIRTH』は、2020年4月に発売した『FINAL FANTASY VII REMAKE』から続く「FINAL FANTASY VII リメイクプロジェクト」全三部作の第2作目として現在制作中の作品。

『FINAL FANTASY VII EVER CRISIS』とは

『FINAL FANTASY VII EVER CRISIS』は、完全新作オリジナルストーリー：初めて明かされる若き日の英雄「セフィロス」に秘められた物語とともに、原作『FINAL FANTASY VII』と『CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII-』が章立て配信で展開される作品。

【ゲーム情報】

タイトル：FINAL FANTASY VII REBIRTH

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：PlayStation 5

発売日：2024年予定

価格：未定

CERO：審査予定

© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:©1997 YOSHITAKA AMANO

タイトル：FINAL FANTASY VII EVER CRISIS

ジャンル：RPG

配信：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：未定

価格：基本プレイ無料（アイテム課金型）

© 1997, 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

Powered by Applibot, Inc.

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

CHARACTER ILLUSTRATION: LISA FUJISE