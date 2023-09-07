事前登録者数170万人突破で「ブルークリスタル77億個」を山分け決定！
『FFVII エバークライシス』サービス開始は日本時間の夜！「FFVII」の世界に浸れる基本無料ゲーム
スクウェア・エニックスより2023年9月7日に配信されるスマホRPG『FINAL FANTASY VII EVER CRISIS』（ファイナルファンタジーVII エバークライシス）の公式X（旧Twitter）にて、正式サービスの開始は全世界同時にするため、日本時間の「夜」を予定していると告知された。
すでに事前ダウンロードは始まっており、App Store無料ランキングでは日本、アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダの計5ヵ国で1位を獲得。これを記念して、サービス開始後に「ブルークリスタル2000個」を全ユーザーにプレゼントするという。受取期間は2023年10月7日23時59分まで。
本作は原作『FINAL FANTASY VII』から『CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII-』をはじめとするストーリーと、若き日のセフィロスを描く完全新作オリジナルストーリーを楽しめる基本プレイ無料（アイテム課金制）のRPG。
配信開始まで、公式サイトやこれまでに公開されたトレーラーなどを見つつ楽しみに待とう。
・公式サイト
https://jp.ffviiec.com/
・ローンチトレーラー
https://www.youtube.com/watch?v=1xnAkRPnJCw
事前ダウンロードはこちら
・App Store
https://itunes.apple.com/jp/app/id1536905053?mt=8
・Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.square_enix.android_googleplay.ff7ecjp
【ゲーム情報】
タイトル：FINAL FANTASY VII EVER CRISIS
ジャンル：RPG
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：2023年9月7日
価格：基本プレイ無料（アイテム課金型）
© SQUARE ENIX Powered by Applibot, Inc.
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
CHARACTER ILLUSTRATION: LISA FUJISE
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