スクウェア・エニックスは7月28日、位置情報RPG『ドラゴンクエストウォーク』(以下、DQウォーク)にて、「ポートピア連続殺人事件」コラボイベントを開催したと発表。本イベントは終了期間が定められていない、常設イベントとなる。

・「ポートピア連続殺人事件」コラボ記念特別映像

https://youtu.be/ecJiiJgdcVA

「ポートピア連続殺人事件」コラボイベント開催

ドラゴンクエストの生みの親・堀井雄二氏がかつて手がけたアドベンチャーゲーム『ポートピア連続殺人事件』が、『ドラゴンクエストウォーク』とコラボを実施。

刑事ヤスダタといっしょに現地をめぐって、ポートピア連続殺人事件の物語を追体験できる。ゲームの舞台となった神戸・京都・淡路島に実際に向かい、事件を捜査しよう。

キミは真犯人を追い詰められるか!?

■イベントクエストに挑戦しよう!

まずは刑事ヤスダタが事件について教えてくれるイベントクエストを楽しもう。イベントクエスト「殺人事件の謎を追え!」をクリアすると、神戸・京都にポートピアコラボスポットが出現。実際に現地に行って事件を捜査しよう。

■神戸・京都に出現したポートピアコラボスポットに実際に行ってみよう

神戸・京都にポートピアコラボスポットが解放されたら、現地に向かおう。ポートピアコラボスポットにたどり着くと、ポートピア連続殺人事件の物語を追体験できるご当地クエストが解放される。

ご当地クエストを解放すると、報酬としてモンスターARで使用できる新機能「ARフレーム(全6種)」が入手可能だ。ご当地クエストをクリアして、ポートピア連続殺人事件コラボおみやげやテキスト称号(全6種)を手に入れよう。

■容疑者の捜査を進めよう

解放されたご当地クエストに挑戦することで、捜査対象の容疑者が追加される。各容疑者たちの証言をフィールドで集め、ミッションを達成して捜査率をあげよう。捜査を続けて捜査率をあげると、ポートピア連続殺人事件コラボのさまざまな報酬をゲットできる。すべての容疑者の捜査率100%を目指そう。

■真犯人は・・・?

神戸編、京都編のすべてのご当地クエストをクリアすると、淡路島にポートピアコラボスポットが出現。すべてのご当地クエストクリアをクリアし、容疑者の捜査率をすべて100%にするとエンディングクエストが解放される。真相にたどり着いてコンプリート報酬をゲットしよう。

※開催期間や内容は予告なく変更することがあります。

※詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

『ポートピア連続殺人事件』とは

『ポートピア連続殺人事件』とは神戸市で起きたとある連続殺人事件の真犯人に迫っていく本格ミステリーアドベンチャーゲーム。プレイヤーは刑事(ボス)となり、相棒となる部下の刑事「真野 康彦」通称ヤスとともに、連続殺人事件の謎に挑む。

©1983 ARMOR PROJECT

©1985 SPIKE CHUNSOFT CO., LTD.

©2019-2023 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

モンスターARにフレーム機能が新たに登場!

モンスターARにフレーム機能が新たに登場。いろんなシーンを切り取ってAR撮影をレベルアップしよう。ポートピア連続殺人事件コラボのARフレームもあわせて登場しているので、現地のポートピアコラボスポットをめぐって6種類すべてのコラボARフレームを集めよう。

ポートピア連続殺人事件コラボ記念キャンペーン開催!

ポートピア連続殺人事件コラボイベント開催を記念して、公式Twitterにて「ポートピア連続殺人事件コラボ記念キャンペーン」を開催。抽選で合計100名に「DQウォーク×ポートピア連続殺人事件オリジナルパズル」をプレゼントする。応募期間は、2023年8月6日32時59分まで。

詳しくは『ドラゴンクエストウォーク』公式サイトお知らせおよび公式Twitterを確認してほしい。

・「ポートピア連続殺人事件コラボ記念キャンペーン」お知らせ

https://sqex.to/HXhB7

・『ドラゴンクエストウォーク』公式Twitter

https://twitter.com/DQWalk

スマートウォーク

ドラゴンクエストウォークの新情報やイベント情報などを紹介する公式動画「スマートウォーク」が公開中。あわせてチェックしよう。

・「スマートウォーク」#73

https://www.youtube.com/watch?v=953CSDGUlLo

【ゲーム情報】

タイトル:ドラゴンクエストウォーク

ジャンル:位置情報RPG

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2019年9月12日)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金型)

<制作スタッフ>

ゼネラルディレクター:堀井雄二氏

キャラクターデザイン:鳥山明氏

音楽:すぎやまこういち氏

開発:コロプラ

企画・制作:スクウェア・エニックス

© 2019-2023 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

© SUGIYAMA KOBO