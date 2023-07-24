ChatGPT、ついにAndroid版アプリが登場！ 事前登録受付中

OpenAIは7月22日（現地時間）、登場が遅れていたChatGPTのAndroid版アプリを今週中にリリースすることをアナウンスした。現在事前登録を受け付けている。
iPhone版は5月に公開済み
Announcing ChatGPT for Android! The app will be rolling out to users next week, and you can pre-order in the Google Play Store starting today: https://t.co/NfBDYZR5GI— OpenAI (@OpenAI) July 21, 2023
OpenAIのAIチャットボット、ChatGPTのiOS版アプリは5月18日（日本語版は5月26日）から公開されているが、Android版はこれまでアナウンスされていなかった。
現在Google Play ストアにアクセスすると事前登録を受け付けており、登録するとリリース後に通知が送られてくるという。
Google Play ストアには「ChatGPT」と名前の付いたアプリが多数登録されているが、純正は「OpenAI」と書かれたものだ。間違えないよう注意しよう。