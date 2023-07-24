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ChatGPT、ついにAndroid版アプリが登場！ 事前登録受付中

2023年07月24日 10時15分更新

文● 田口和裕

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Google Playの事前登録画面

　OpenAIは7月22日（現地時間）、登場が遅れていたChatGPTのAndroid版アプリを今週中にリリースすることをアナウンスした。現在事前登録を受け付けている。

iPhone版は5月に公開済み

　OpenAIのAIチャットボット、ChatGPTのiOS版アプリは5月18日（日本語版は5月26日）から公開されているが、Android版はこれまでアナウンスされていなかった。

　現在Google Play ストアにアクセスすると事前登録を受け付けており、登録するとリリース後に通知が送られてくるという。

　Google Play ストアには「ChatGPT」と名前の付いたアプリが多数登録されているが、純正は「OpenAI」と書かれたものだ。間違えないよう注意しよう。

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