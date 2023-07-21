フリューは7月21日、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch向けアクションRPG『クライマキナ／CRYMACHINA』の発売直前を記念して、「ホロライブ」所属のバーチャルYouTuber2名による実況プレイの配信が決定したと発表。
「ホロライブ」所属の「不知火フレア」さんと「雪花ラミィ」さんによる実況プレイで、機械の少女たちが「本物の人間」となるために戦う本作の重厚な世界観やスピード感あるアクションバトルの一端をお届けする。
さらに、告知ツイートをRTした人の中から抽選で3名に5000円分の選べるプリペイドカードが当たるキャンペーンも開催。本作が少しでも気になっている人は、視聴してみてはいかがだろうか。
・キャンペーンの詳細はこちら
https://www.cs.furyu.jp/crymachina/news/352/
不知火フレアさん
配信日：2023年7月22日19時～
チャンネル：https://www.youtube.com/@ShiranuiFlare
雪花ラミィさん
配信日：2023年7月26日20時～
チャンネル：https://www.youtube.com/@YukihanaLamy
© 2016 COVER Corp.
【ゲーム情報】
タイトル：クライマキナ／CRYMACHINA
ジャンル：アクションRPG
販売：フリュー
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
発売日：2023年7月27日
価格：
通常版：8778円（パッケージ版）／8470円（ダウンロード版）
数量限定はなまるBOX：1万3948円（パッケージ版）
はなまるエディション：1万230円（ダウンロード版）
アルティメットはなまるエディション：1万2430円（ダウンロード版）
CERO：C（15歳以上対象）
© FURYU Corporation.
※画像はすべて開発中のものです。内容・仕様は製品版と異なる場合があります。
※『クライマキナ』はフリューの商標または登録商標です。
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※“PlayStation”は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※そのほか記載されている会社名、製品名、サービス名などは、それぞれ各社の商標または登録商標です。
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