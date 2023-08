「ホロライブ」ファンに朗報！ 公式コミュニティーアプリ「ホロプラス」リリース開始

カバーは8月29日より、「ホロライブ」ファンに向けた公式コミュニティーアプリ「ホロプラス」を正式リリースした。

ホロライブは、「ホロライブプロダクション」の女性Vtuberグループ。YouTubeを中心にSNSで動画の投稿や配信活動をするバーチャルキャラクターが所属している。

ホロプラスは、「推しをもっと好きになる!」をコンセプトにしており、推しタレントの最新情報が分かる「マイ推し」のプッシュ通知や情報フィルター機能が備わる。

「ホーム画面」はカテゴリーごとに最新情報が整理されていて、ホロライブプロダクションのイマをいつでもどこでも一目でチェック可能。

ほかにも、ホロライブの過去のコンテンツを紹介する「ホロぐらピックアップ」「ホロプラス音楽部」や、ホロライブの配信・動画から英語フレーズを紹介する「ホロっとEnglish!」、各種大型イベントと連携した独自情報など、初心者からコアなファンまで楽しめる、ホロプラスならではのオリジナルコンテンツの提供を予定している。

公式が運営する安心のファンコミュニティーで、ホロライブの活動を楽しもう。

ホロライブプロダクション新人スタッフの「春先のどか」が、ホロプラス宣伝隊長に就任決定。所属タレントの魅力をさらに伝えるため、現在のスタッフとしての活動に加え、アプリ内をはじめ、SNS、配信等で活動予定だ。

春先のどかは、本アプリについて「ホロプラスを通じてみなさんに"推しをもっと好きに"なっていただけるよう、精一杯つとめさせていただきます!」とコメント。

本アプリは、iOS/Androidに対応している。詳細は以下より。

iOS:https://apps.apple.com/jp/app/id6443738572

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cover_corp.holoplus

※現在のバージョンでは日本国内向け、かつ日本語のみ対応。今後英語対応や提供国の拡充を予定

※English language support will be available in the near future. Please wait for the Official English release.