スパイク・チュンソフトは7月19日より、同社のPlayStation4向けタイトルをお買い得価格で販売する「サマーセール 2023」をPlayStation Storeで開催中。38タイトルを出品し、最大88％オフの価格で提供している。開催期間は、2023年8月16日まで。
■対象タイトル一覧
https://www.spike-chunsoft.co.jp/event/25550/
＜ピックアップタイトル＞
・PlayStation 4対象タイトル
『メイドインアビス 闇を目指した連星』
7920円 ⇒ 2059円（74％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA18508_00-MADEINABYSS10000
『シティーズ：スカイライン PlayStation 4 Edition メイヤーズエディション』（ゲーム本編＋シーズンパス＋シーズンパス2）
1万5400円 ⇒ 6160円（60％オフ）
※PlayStation Plus加入者 1万5400円 ⇒ 3850円（75％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA09498_00-CITIES0PS4MAYORS
『ARK: Ultimate Survivor Edition』
7480円 ⇒ 3740円（50％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA08806_00-ULTIMATEEDITION0
『AI: ソムニウム ファイル ダブルパック』
1万1880円 ⇒ 4039円（66％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA25634_00-0869558487759936
『ザンキゼロ』
7920円 ⇒ 950円（88％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA09228_00-ZANKIZEROPS40000
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