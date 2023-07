スパイク・チュンソフトは7月19日より、同社のPlayStation4向けタイトルをお買い得価格で販売する「サマーセール 2023」をPlayStation Storeで開催中。38タイトルを出品し、最大88%オフの価格で提供している。開催期間は、2023年8月16日まで。

■対象タイトル一覧

https://www.spike-chunsoft.co.jp/event/25550/

<ピックアップタイトル>

・PlayStation 4対象タイトル

『メイドインアビス 闇を目指した連星』

7920円 ⇒ 2059円(74%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA18508_00-MADEINABYSS10000

『シティーズ:スカイライン PlayStation 4 Edition メイヤーズエディション』(ゲーム本編+シーズンパス+シーズンパス2)

1万5400円 ⇒ 6160円(60%オフ)

※PlayStation Plus加入者 1万5400円 ⇒ 3850円(75%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA09498_00-CITIES0PS4MAYORS

『ARK: Ultimate Survivor Edition』

7480円 ⇒ 3740円(50%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA08806_00-ULTIMATEEDITION0

『AI: ソムニウム ファイル ダブルパック』

1万1880円 ⇒ 4039円(66%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA25634_00-0869558487759936

『ザンキゼロ』

7920円 ⇒ 950円(88%オフ)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA09228_00-ZANKIZEROPS40000

