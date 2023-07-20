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『メイドインアビス 闇を目指した連星』が過去最安値に！

スパイク・チュンソフトがPS Storeで「サマーセール」を開催中！38タイトルが最大88％オフ

2023年07月20日 17時10分更新

文● ASCII

スパイク・チュンソフトがPS Storeで「サマーセール」を開催中！38タイトルが最大88％オフ

　スパイク・チュンソフトは7月19日より、同社のPlayStation4向けタイトルをお買い得価格で販売する「サマーセール 2023」をPlayStation Storeで開催中。38タイトルを出品し、最大88％オフの価格で提供している。開催期間は、2023年8月16日まで。

■対象タイトル一覧

https://www.spike-chunsoft.co.jp/event/25550/

＜ピックアップタイトル＞

・PlayStation 4対象タイトル

『メイドインアビス 闇を目指した連星』
7920円 ⇒ 2059円（74％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA18508_00-MADEINABYSS10000

『シティーズ：スカイライン PlayStation 4 Edition メイヤーズエディション』（ゲーム本編＋シーズンパス＋シーズンパス2）
1万5400円 ⇒ 6160円（60％オフ）
※PlayStation Plus加入者 1万5400円 ⇒ 3850円（75％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA09498_00-CITIES0PS4MAYORS

『ARK: Ultimate Survivor Edition』
7480円 ⇒ 3740円（50％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA08806_00-ULTIMATEEDITION0

『AI: ソムニウム ファイル ダブルパック』
1万1880円 ⇒ 4039円（66％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA25634_00-0869558487759936

『ザンキゼロ』
7920円 ⇒ 950円（88％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA09228_00-ZANKIZEROPS40000

©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.
※PlayStation は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
※記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

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